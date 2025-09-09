  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

کنعانی مقدم: کشورهای عربی علیه رژیم صهیونیستی اعلان جنگ کنند

تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت: کشورهای عربی اگر عرب باشند، -مسلمان بودن آنها جای خود- باید به رژیم صهیونیستی اعلان جنگ کنند و تمام طرح‌های آمریکا تحت عنوان طرح ابراهام را کاملاً کنار بگذارند.

حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل غرب آسیا در گفتگو خبرنگار مهر راجع به حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در قطر اظهار کرد: حمله به دفتر حماس در حالی که آنها مذاکره با واسطه‌ها و میانجی‌ها برای موضوع آتش بس در غزه را در دستور داشتند، نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی به آمریکا منطقی جز خونریزی و جنگ و جنایت ندارد.

وی ادامه داد: صحبت از صلح فریبی بیش نیست و نباید گول کسانی که حرف از صلح و آتش بس می‌زنند را بخوریم، باید همیشه آماده و مراقب باشیم و در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا دست به ماشه باشیم.

کنعانی مقدم تاکید کرد: اینکه حتی به قطر حمله کرده و حریم هوایی او را شکسته است، نشان دهنده این است که برخلاف تصوری که برخی از کشورهای عربی دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی به آنها کاری ندارد، خط بطلانی بر این تصور کشید که آمریکایی‌ها هرجا منافعشان ایجاد کند، حتی دوستانشان را قربانی رژیم صهیونیستی می‌کنند و این منطق آمریکایی‌ها هست.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: ما نیز باید مراقب باشیم که به پرچم سفید آمریکا که در دست خون آلود رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرار دارد، هیچ اعتمادی وجود ندارد و نباید قدرت بازدارندگی خودمان را در پشت میز مذاکره در اختیار میانجگرها و یا مذاکره‌کنندگان قرار دهیم.

کنعانی مقدم گفت: کشورهای عربی اگر عرب باشند و مسلمان بودن آنها جای خود، باید به رژیم صهیونیستی اعلان جنگ کنند و تمام طرح‌های آمریکا تحت عنوان طرح ابراهام را کاملاً کنار بگذارند، زیرا نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها هر زمان که منافعشان ایجاب کند هر اقدامی را علیه کشورهای عربی هم انجام خواهند داد.

کد خبر 6585132
اكرم سادات حسيني شبستري

