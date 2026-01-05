حزب سبز: دولت عوامل اخلال در بازار را مهار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب سبز درباره تحولات اخیر بازار در بیانیهای عنوان کرد: عبور از شرایط فعلی، تنها با همدلی ملی، تبعیت از سیاستهای کلان نظام و مشارکت آگاهانه مردم امکانپذیر است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در پی نوسانات و تحولات اخیر بازار، حزب سبز ضمن درک دغدغهها و نگرانیهای مردم و فعالان اقتصادی، بر ضرورت برخورد عالمانه، مسئولانه و بهدور از رفتارهای هیجانی تأکید میکند.
همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود تصریح فرمودند، ثبات اقتصادی کشور در گروی تقویت تولید ملی، اعتماد به ظرفیتهای داخلی، شفافیت در تصمیمگیریها و پرهیز از دامنزدن به فضای التهابآلود در جامعه است. حزب سبز معتقد است که بازار بیش از هر چیز نیازمند اعتماد، سیاستگذاری منسجم و نظارت هوشمندانه است.
ما از دولت و نهادهای مسئول انتظار داریم با تکیه بر رهنمودهای رهبری، ضمن مقابله با سوداگری و رانت، زمینه حمایت واقعی از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران بلندمدت و معیشت مردم را فراهم آورند. همچنین از رسانهها و فعالان فضای مجازی میخواهیم از انتشار اخبار غیر مستند و تحریککننده که موجب بیثباتی روانی بازار میشود، خودداری کنند. حزب سبز نوسانات اخیر بازار را نتیجه ضعف در سیاستگذاری، نبود نظارت مؤثر و تعلل در اجرای تصمیمات اساسی میداند. تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، مقابله با رانت و پرهیز از تصمیمات مقطعی، مسئولیت نهادهای اجرایی را دوچندان کرده است.
متأسفانه ادامه برخی بیانضباطیها و پیامهای متناقض، زمینهساز بیاعتمادی و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است. حزب سبز از دولت و دستگاههای مسئول میخواهد بدون فرافکنی، با شفافیت و قاطعیت، عوامل اخلال در بازار را مهار کرده و سیاستهای پایدار و قابل پیشبینی را در دستور کار قرار دهند.
حزب سبز بار دیگر تأکید میکند که عبور از شرایط فعلی، تنها با همدلی ملی، تبعیت از سیاستهای کلان نظام و مشارکت آگاهانه مردم امکانپذیر است و این حزب در این مسیر، خود را متعهد به ایفای نقش سازنده و مسئولانه میداند.این حزب هرگونه اغتشاش، تخریب اموال عمومی و سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم را محکوم کرده و بر ضرورت حفظ نظم عمومی و همکاری با مدافعان امنیت کشور برای صیانت از ثبات اجتماعی و اقتصادی و مقابله با مداخلات آمریکا و صهیونیسم بینالملل تأکید میکند.
والسلام علیکم و رحمهالله
دبیر کل حزب سبز حسین کنعانی مقدم
نظر شما