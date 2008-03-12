سلسله نشستهای چیستی و چرایی تحول در حوزه های علمیه برگزار می شود

مسئول روابط عمومی دبیرخانه شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این سلسله نشستها که در حوزه های علمیه شهر قم برگزار می شود، طلاب با ضرورت، اهمیت و ابعاد حوزه های علمیه آشنا خواهند شد.

مهدی محقق افزود: این سلسله با دعوت مدیران حوزه های علمیه توسط اداره ارتباطات و امور فرهنگی شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد : در اولین نشست این سلسله نشستها حجت الاسلام پارسانیا در جمع طلاب حوزه علمیه حقانی به تشریح تحول در حوزه پرداخت. دومین نشست نیز با حضور وی در همین حوزه علمیه فردا 23 اسفند برگزار می شود.