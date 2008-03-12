به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: این بسته فرهنگی شامل کیف کودکانه ، ویژه نامه 64 صفحه‌ای ، پازل سه‌بعدی ویژه گروه‌های مختلف سنی کودک ، کتاب کودک با مضامین شهری و کارت پستال تبریک نوروز با پیام شهردار تهران ویژه کودکان بیمار است.

ویژه نامه«سلام به فصل تازه» توسط جمعی از بزرگان ادبیات کودک و نوجوان در کارگاه کودک و نوجوان موسسه نشر شهر تدوین شده است.

تیراژ این بسته‌ها 5 هزار نسخه است و در تمامی بخش‌های اطفال بیمارستان‌های شهر تهران توزیع می‌شود.

اهدای بسته فرهنگی «سلام به فصل تازه» از 25 اسفند ماه در بیمارستان تخصصی کودکان مفید با حضور شهردار تهران آغاز می‌شود.