به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: این بسته فرهنگی شامل کیف کودکانه ، ویژه نامه 64 صفحهای ، پازل سهبعدی ویژه گروههای مختلف سنی کودک ، کتاب کودک با مضامین شهری و کارت پستال تبریک نوروز با پیام شهردار تهران ویژه کودکان بیمار است.
ویژه نامه«سلام به فصل تازه» توسط جمعی از بزرگان ادبیات کودک و نوجوان در کارگاه کودک و نوجوان موسسه نشر شهر تدوین شده است.
تیراژ این بستهها 5 هزار نسخه است و در تمامی بخشهای اطفال بیمارستانهای شهر تهران توزیع میشود.
اهدای بسته فرهنگی «سلام به فصل تازه» از 25 اسفند ماه در بیمارستان تخصصی کودکان مفید با حضور شهردار تهران آغاز میشود.
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