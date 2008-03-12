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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۱

کودکان بستری در بیمارستان‌ها از شهرداری عیدی می‌گیرند

کودکان بستری در بیمارستان‌ها از شهرداری عیدی می‌گیرند

طرح «عیدی بچه‌هایی که فردا قشنگ‌تر می‌خندند» با عنوان «سلام به فصل تازه» در قالب بسته‌‌های فرهنگی به کودکان بیمارستانی در آستانه نوروز 87 اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: این بسته فرهنگی شامل کیف کودکانه ، ویژه نامه 64 صفحه‌ای ، پازل سه‌بعدی ویژه گروه‌های مختلف سنی کودک ، کتاب کودک با مضامین شهری و کارت پستال تبریک نوروز با پیام شهردار تهران ویژه کودکان بیمار است.

ویژه نامه«سلام به فصل تازه» توسط جمعی از بزرگان ادبیات کودک و نوجوان در کارگاه کودک و نوجوان موسسه نشر شهر تدوین شده است.

تیراژ این بسته‌ها 5 هزار نسخه است و در تمامی بخش‌های اطفال بیمارستان‌های شهر تهران توزیع می‌شود.

اهدای بسته فرهنگی «سلام به فصل تازه» از 25 اسفند ماه در بیمارستان تخصصی کودکان مفید با حضور شهردار تهران آغاز می‌شود.

کد مطلب 653600

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