کاشیما آنتلرز توفانی آغاز کرد / پیروزی شیرین استرالیایی ها و شکست سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان فصل گذشته جی لیگ در بین تیم های مدعی لیگ قهرمانان آسیا بهترین نتیجه را کسب کرد و در خانه کرونگ تای بانک تایلند با نتیجه 9 بریک به پیروزی رسید. آدلاید یونایتد استرالیا نیز در مقابل میزبان خود پوهانگ استیلرز کره جنوبی با دو گل پیروز شد تا نشان دهد برخلاف دوره گذشته در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا یکی از مدعیان قهرمانی است.

نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اسیا به شرح زیر است:

گروه A

* الاتحاد عربستان - کوروفچی ازبکستان ( این بازی از ساعت 21:30 آغاز می شود )

* سپاهان ایران صفر - الاتحاد سوریه 2

گروه B

* الکویت کویت - سایپا ایران ( این بازی در حال برگزاری است )

* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق ( این بازی در حال برگزاری است )

گروه C

* السد قطر2 - الاهلی عربستان یک

* الکرامه سوریه - الوحده امارات ( این بازی از ساعت 21:30 آغاز می شود)

گروه D

* العربی عراق یک - الغرافه قطر یک

* پاختاکور ازبکستان صفر- القادسیه کویت یک

گروه E

* چانگچون یاتای چین 2 - بین دونگ ویتنام یک

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی صفر - آدلاید یونایتد استرالیا 2

گروه F

* کرونگ تای بانک تایلند یک - کاشمیا آنتلرز ژاپن 9

* نام دین ویتنام یک - بیجینگ گوان چین 3

گروه G

* ملبورن ویکتوری استرالیا 2 - چونام دراگونز کره جنوبی صفر

* گامبا اوزاکا ژاپن یک - چونبوری تایلند یک