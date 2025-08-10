به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، در این تحقیق، ۵۰ بیماری مزمن بررسی شد. این بیماریها شامل ۳۶ بیماری خودایمنی، ۹ نوع آلرژی و آسم و پنج اختلال عصبی-رشدی مانند اوتیسم و اختلال بیش فعالی بودند.
آلومینیوم مدتهاست که به واکسنها اضافه میشود تا به بدن در ایجاد پاسخ ایمنی قویتر کمک کند. اما این افزودنی همچنین به هدفی برای شکاکان واکسن که آن را مضر خواندهاند، تبدیل شده است.
«آندرس هوید»، نویسنده ارشد و رئیس تحقیقات اپیدمیولوژی در موسسه استاتنس سرم در دانمارک، گفت: «مطالعه ما به بسیاری از این نگرانیها میپردازد و شواهد روشن و محکمی برای ایمنی واکسنهای دوران کودکی ارائه میدهد.»
تیم او از سوابق بهداشتی ثبت ملی دانمارک برای مطالعه افرادی که بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۸ متولد شدهاند، استفاده کرد. آنها تا پایان سال ۲۰۲۰ پیگیری شدند.
از آنجا که دادههای سلامت در دانمارک با دقت پیگیری میشود، این تیم توانست کودکانی را که قبل از ۲ سالگی آلومینیوم بیشتری در واکسنهای خود دریافت کرده بودند با کودکانی که آلومینیوم کمتری دریافت کرده بودند، مقایسه کند.
«راس کدل»، متخصص واکسن در پردیس پزشکی آنشوتز دانشگاه کلرادو که یافتهها را بررسی کرد، گفت که این نوع تحقیقات در مقیاس بزرگ فقط در کشورهایی مانند دانمارک امکانپذیر است.
کدل گفت: «این برتری تا حدی به این دلیل است که آنها برای مدت طولانی چنین سیستم بهداشتی یکپارچهای داشتهاند. همه از بدو تولد در طول زندگی پیگیری میشوند و میتوانید سالها به عقب برگردید و بپرسید: "آیا میتوانیم ارتباطی بین چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و آینده پیدا کنیم؟ "»
این مطالعه تا حدودی پاسخی به مطالعهای بود که در سال ۲۰۲۲ توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده انجام شده بود و ارتباط بین واکسنهای حاوی آلومینیوم و آسم را مطرح کرده بود. آن مطالعه از آن زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
کارشناسان گفتند که این مطالعه نتوانسته آلومینیوم موجود در واکسنها را از آلومینیوم موجود در سایر منابع مانند غذا، آب، هوا و حتی شیر مادر تشخیص دهد.
آلومینیوم در برخی واکسنها به عنوان یک ماده کمکی استفاده میشود- مادهای که به ایجاد پاسخ ایمنی قویتر کمک میکند.
در ایالات متحده، نمکهای آلومینیوم در واکسنهای دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP) و همچنین HPV، هپاتیت B و ذاتالریه استفاده میشوند.
هوید گفت: «آلومینیومی که در واکسنها وجود دارد به شکل مقادیر بسیار کمی از نمکهای آلومینیوم است که با آلومینیوم عنصری که یک فلز است، یکسان نیست. والدین واقعاً مهم است که بدانند ما فلز را به کودکان تزریق نمیکنیم.»
بیشتر آلومینیوم ظرف دو هفته از بدن خارج میشود، اما مقادیر ناچیز آن میتواند سالها در بدن باقی بماند.
کارشناسان میگویند هیچ مطالعهی واحدی نمیتواند بیخطر بودن چیزی را ثابت کند، اما این تحقیق جدید به سالها تحقیقی میافزاید که نشان میدهد آلومینیوم موجود در واکسنها مضر نیست.
در همین حال، هوید خاطرنشان کرد که واکسنهای حاوی آلومینیوم «ستون فقرات» برنامههای ایمنسازی کودکان هستند.
وی گفت: «بسیار مهم است که در این موضوع سیاست و علم را از هم جدا نگه داریم. در غیر این صورت، این کودکان هستند که عواقب آن را متحمل خواهند شد.»
