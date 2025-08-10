به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال احمر اعلام کرد: با توجه به حضور میلیون‌ها زائر در مسیر پیاده‌روی اربعین و احتمال بروز آسیب‌های جسمی، گوارشی و اختلالات ناشی از ازدحام جمعیت، رعایت نکات امدادی و بهداشتی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت زائران ایفا کند. این سازمان با انتشار توصیه‌هایی کاربردی، بر لزوم آمادگی و توجه زائران تأکید کرده است.

پیشگیری از آسیب در تجمعات انبوه

ازدحام جمعیت در مسیرهای شلوغ، یکی از عوامل خطرساز در راهپیمایی اربعین است. برای حفظ ایمنی در چنین شرایطی، هلال احمر توصیه می‌کند:

دست‌ها را جلوی سینه قرار دهید تا فضای محافظ بین شما و دیگران ایجاد شود.

از محل‌های شلوغ دور شوید و اگر امکان خروج فوری نیست، تعادل خود را حفظ کرده و به اطراف توجه کنید.

به سمت محل‌هایی با تراکم کمتر حرکت کنید و از جیغ زدن و حرکات ناگهانی پرهیز نمائید.

نگاه کردن به بالای سر می‌تواند به یافتن مسیر خروج امن کمک کند.

اگر کسی در اطراف شما روی زمین افتاد، در صورت حفظ تعادل، به او کمک کنید تا بلند شود.

پیشگیری از مشکلات گوارشی

طبق اعلام هلال احمر، یبوست، اسهال و استفراغ از شایع‌ترین مشکلات گوارشی در سفر اربعین هستند. برای پیشگیری و مدیریت این اختلالات، استفاده از توصیه‌های طب سنتی ایرانی مفید است:

در صورت اسهال و استفراغ: مصرف دمنوش بارهنگ، زنجبیل و لیمو، موز سبز و شربت نعناع توصیه می‌شود.

در صورت یبوست: عناب، انجیر، ماساژ شکم با روغن بادام یا بنفشه و پرهیز از غذاهای یبوست‌آور مانند ذرت، برنج و چای پررنگ پیشنهاد می‌شود.

در صورت بروز علائم، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.

پیشگیری از سردرد در پیاده‌روی

برای کاهش احتمال ابتلاء به سردرد، زائران باید:

آب کافی بنوشند

در آب مصرفی کمی لیموترش، نمک یا شکر اضافه کنند

از بیسکویت سبوس‌دار و خرما استفاده نمایند

پشت سر را با دو انگشت ماساژ دهند

و از کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی و چتر بهره ببرند

اقدامات اولیه در پیچ‌خوردگی مچ پا

هلال احمر اعلام کرده است که پیچ‌خوردگی مچ پا یکی از آسیب‌های شایع در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلاست. اقدامات اولیه شامل موارد زیر است:

قرار دادن پا در وضعیت راحت

کمپرس سرد هر ۲۰ دقیقه یک‌بار

بانداژ کردن و بالاتر قرار دادن مچ پا

در صورت درد شدید یا ناتوانی در تحمل وزن، عدم فشار به پا و مراجعه فوری به پزشک یا نیروهای امدادی

حتی در صورت توان راه رفتن، احتمال شکستگی باید جدی گرفته شود و ارزیابی پزشکی لازم است

جمعیت هلال احمر تأکید می‌کند که رعایت این توصیه‌ها می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و بیماری‌ها جلوگیری کرده و زائران را در مسیر معنوی و طولانی اربعین، یاری رساند.