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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

بررسی نقش عملیات روانی در ماموریت‌های نظامی در همایشی در ارتش

نخستین همایش عملیات روانی در سطح ارتش جمهوری اسلامی با حضور فرماندهان و کارشناسان عملیات و اطلاعات نیروهای سه گانه آجا و همچنین جمعی از محققان و دانشجویان مراکز علمی و پژوهشی ارتش برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد بهرام رضایی رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات جنگ دانشکده فرماندهی وستاد ارتش و دبیر همایش مذکور با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اهمیت فوق العاده عملیات روانی در پیشبرد اهداف و سیاست های راهبردی و امنیت کشور وتاکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اهتمام ویژه به این موضوع دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ضمن تدوین وبازنگری آئین نامه عملیات روانی آجا و همچنین تالیف کتاب عملیات روانی جهت تدریس در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ارتش نسبت به برگزاری این همایش اقدام نمود.
 
وی افزود: همایش مذکور با هدف بررسی ابعاد و ویژگی های مولفه های روانی در جنگ های ناهمطراز، بررسی شیوه ها و ابزارهای کاربردی عملیات روانی در غرب و جمهوری اسلامی ایران و همچنین نقش عملیات روانی در ماموریت های نظامی با تاکید بر نبردهای آتی در محل سالن همایش های دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
 
سرهنگ رضایی همچنین گفت: دراین همایش از میان 65 مقاله ارسالی از نیروهای سه گانه ارتش، 40 مجموعه اسلاید و عکس های مرتبط با موضوع عملیات روانی و دهها پایان نامه دانشجویی 20 مقاله برتر جهت ارائه و چاپ آنها در کتابچه همایش مورد پذیرش قرار گرفت واز نفرات برگزیده نیزتقدیر شد.
 
رضایی در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش دست اندرکاران و مسئولین بخش های مربتط  با موضوع عملیات روانی سال آینده این همایش در سطح کل نیروهای مسلح برگزار گردد.
کد مطلب 655022

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