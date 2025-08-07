به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: با اجرای ۷۰ مانور جمعآوری برقهای غیرمجاز و حضور ۱۲ اکیپ متعهد، دو هزار و ۴۹۰ مورد انشعاب غیرمجاز جمعآوری شد.
وی گفت: این اقدام بزرگ به احصای انرژی به میزان ۳۴ میلیون ساعت کیلووات انجامید و همچنین موجب جلوگیری از ضرر ۹ میلیاردتومانی برای شرکت شد، علاوه بر این، خسارتی به میزان دو میلیارد تومان به شبکه برق برای مشترکان برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در ادامه به فواید جمعآوری برقهای غیرمجاز اشاره کرد و افزود: این اقدام نهتنها به بهبود شرایط شبکه برق کمک میکند، بلکه از هدررفت منابع انرژی جلوگیری خواهد کرد و تأثیر مثبتی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان خواهد داشت.
جمشیدی با اشاره به اینکه این مانورها در طی سال بهصورت مستمر ادامه دارد، بیان داشت: اجرای این مانورها در نهایت باعث میشود برق مطمئن و پایداری به مشترکین عزیز هم استانی ارائه گردد.
وی گفت: شرکت توزیع برق لرستان از هم استانیهای عزیز درخواست دارد که با این پدیده شوم مقابله کنند و هر جایی که استفاده از برق بهصورت غیرمجاز است به شرکت توزیع برق (خط ارتباطی ۱۲۱) اطلاعرسانی شود.
