به گزارش خبرنگار مهر، قطعی‌های مکرر برق در مناطق بن‌لار و زیودار در استان لرستان موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده است که این موضوع واکنش شرکت برق را به همراه داشت.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که براساس بررسی‌ها و مستندات ثبت‌شده بر روی رله پست‌های ۶۳ کیلوولت، در روزهای ۱۴ و ۱۵ مردادماه جاری، مجموع مدت‌زمان قطعی برق در فیدر ۲۰ کیلوولت مناطق بن‌لار و زیودار به ۵۴۵ دقیقه معادل ۹ ساعت و ۵ دقیقه رسید. این قطع برق به دو روز متوالی اختصاص دارد و نه تنها یک روز خاص.

مدیریت اضطراری بار برای حفظ پایداری شبکه

در این اطلاعیه تاکید شده است که از کل مدت خاموشی‌ها، ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه آن طبق برنامه‌های اعلام‌شده مدیریت اضطراری بار و در قالب سه مرحله انجام شده تا پایداری شبکه سراسری برق حفظ شود. این اقدام در راستای جلوگیری از خاموشی‌های گسترده‌تر و کاهش فشار بر شبکه صورت گرفته است.

اقدامات خرابکارانه؛ عامل اصلی افزایش خاموشی‌ها

اما بخش قابل توجهی از قطع برق باقی‌مانده ناشی از اقدامات خرابکارانه برخی افراد ناشناس بوده است. بررسی‌های فنی شرکت توزیع برق نشان می‌دهد که این افراد با پرتاب اشیا و زنجیر به شبکه برق، عمداً باعث بروز اختلال در روند برق‌رسانی شده‌اند.

بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب و تأثیر آن بر شبکه برق

این اقدامات غیرقانونی مرتبط با خشک شدن مسیر رودخانه‌های مادیان‌رود و کشکان است؛ به طوری که برخی افراد برای بهره‌برداری از آب پمپاژهای بالادست جهت آبیاری باغات پایین‌دست، با ایجاد قطع برق سعی در تغییر مسیر آب داشته‌اند. این رفتار باعث افزایش مدت زمان خاموشی و آسیب دیدن تجهیزات برقی شهروندان شده است.

پیگیری‌های حقوقی و درخواست همکاری از مردم

یافتن محل دقیق نقاط آسیب‌دیده و پرتابه‌ها نیازمند بررسی میدانی و تلاش فنی گسترده توسط پرسنل شرکت توزیع برق بوده و این اقدامات خرابکارانه که پیش‌تر نیز سابقه داشته، به مراجع انتظامی جهت پیگیری قانونی گزارش شده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از شهروندان درخواست کرده است در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا خرابکارانه، سریعاً موضوع را به این شرکت یا نیروی انتظامی اطلاع دهند تا از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.