شهادت بالاترین فضیلت در پیشگاه خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در مراسم اربعین شهید کاظمی که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز توفیق دارم به نمایندگی از شهدا و خانواده معظم شهدای جمهوری اسلامی ایران در جنگ ١٢ روزه رژیم صهیونیستی یک عقبه عمیق داشت حضور داشته باشم و به همگی خوش آمد می‌گویم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: خیر مقدم می گویم به شما که به یاد و نام سرداران، سربازان، فرهنگیان و دانش آموزان شهیدی که امروز در جای جای کشور مراسم چهلم شهادت آنها درحال برگزاری است.

وی افزود: این برنامه به واسطه این است که این شهید در این قطعه (مشهد) آرمیده است.

کاظمی با بیان اینکه هیچ ارزش و فضیلتی بالاتر از شهادت در قرآن نیست گفت: تعریفی که از جهاد و شهادت است. وقتی آیات قرآن را نگاه می‌کنیم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ۚ ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (آیه١١ سوره صف) خداوند دارد شهادت را تعریف می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: شهادت سنگین‌تر از همه خیرات است که باید به شهدا و خانواده شهدا باید تبریک گفت و به والدین خودم تبریک می‌گویم. این افتخار به دلیل دستان پدر و مادر عزیز ما است و خودش هم لیاقت را داشت و ما هنوز این افتخار را نداشتیم.

وی افزود: والله شهید کاظمی یک مجاهد خستگی ناپذیر بود. بعضی وقت‌ها یکسال و نیم والدین را ندید. کسی بود که از ابتدای صبح تا نیمه‌های شب سرکار بود و محدود بود به محیط کار و ساده زیست بود.

گفتنی است؛ در این مراسم از یک پرتره از چهره شهید کاظمی که بر روی نقشه ایران توسط دانش آموزان همدانی کشیده شده بود، رونمایی و به خانواده شهید اهدا شد.