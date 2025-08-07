اروپا اشتباه اسرائیل و آمریکا را تکرار نکند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خادمی ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین شهید کاظمی در مشهد اظهار کرد: از جمله ویژگیهای شهید کاظمی اخلاص در عمل بود. وقتی که قرار بود که مسئولیت جدیدی تحویل بگیرم، در حکم من از رهبر معظم انقلاب کلید واژه اخلاص در تمجید از این شهید بود.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه ادامه داد: به قول برادر شهید قطعاً ما بیشتر با خواندهاش بودیم؛ من هم شهادت میدهم به گفته برادر شهید مبنی بر اینکه بعضاً پیش میآمد یکسال و نیم خانواده را نمیدید.
وی افزود: تقریباً بعد از جنگ که هر دو نفر ما به تهران آمدیم باهم بودیم، تا همین دو سه روز قبل از شهادت من و سردار محقق و سردار پاکپور اطلاعات جنگ را بررسی میکردیم. ایشان تصمیم گرفت با بچههای نیروی قدس این موضوع را بررسی کند.
حساس بودن شهید کاظمی به بیت المال
خادمی با بیان اینکه پرکار بودن این شهید به این شکل بود، بعد از نماز صبح میآمد به سرکار تا پاسی از شب عنوان کرد: یکی از خصوصیات حاج کاظم (شهید کاظمی) حساس بودن روی بیت المال بود. من شهادت میدهم به عینه در جلوی چشمان خودم که برگههای خالی را برای استفاده جدا میکرد. به جرأت میگویم حتی از یک خودکار سازمانی استفاده نکرد.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: دفاع خاص از انقلاب از ویژگیهای خاص حاج کاظم بود. آنجایی که احساس میکرد انقلاب دارد خدشهدار میشود، از انقلاب دفاع میکرد. حمل کردن علم انقلاب جز با صبر شدنی نیست. حقیقتاً شهادت حق شهید کاظمی بود.
وی افزود: یک دفعه به او گفتم که فلان مدرسه در تهران را به برادرتان که وزیر است بگویید تا مشکلش حل شود و شهید این جمله را گفت که من با اخوی عهد بستم که نه من به آن سفارش کنم و نه آن سفارشی کند.
خادمی با بیان اینکه تردید نکنید که تمام شهدا در طول این سالها در حال مجاهدت بودند تصریح کرد: فقط بخشی از آن مجاهدتها در زمان بحران دیده میشود؛ چند روز قبل خدمت نمایندگان مجلس بودم و از آن روز که حدوداً ۴٢ روز از شهادت گذشته بود، تا الآن حتی یک شب خانه نرفتمام. این نشان از حس درگیری با دشمن است.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: یک زمانی با حاج قاسم به اربیل و منطقه کردستان عراق رفتیم سپس به بغداد رفتیم و جلسات متعددی داشتیم و تا ساعت ٩ شب طول کشید. من آنجا به حاج قاسم گفتم، قاسم خدا به فریادت برسد، گفت دعا کن شهید شوم تا دوستانم بگویند بچههای قاسم بدون فرزند هستند که سری به آنها بزنند. اینقدر حجم کار زیاد بود.
هشدار رئیس سازمان اطلاعات سپاه به اروپاییها
وی بیان کرد: جنگ ما با اسرائیل جنگ با کل دنیا بود؛ چرا که اروپاییها و در رأس آنها آمریکای جنایت کار پشتیبان آنها بودند. این بار هشدار به اروپاییها است که اشتباه محاسباتی اسرائیل و تندروهای آمریکایی را تکرار نکنند.
خادمی گفت: این جنگ با فریب اطلاعاتی انجام شد؛ در وسط مذاکرات به ما حمله کردند. این اشتباه محاسباتی نیاز به بهانه داشت که بن بست مذاکرات بهانه آن بود. موضوع آژانس انرژی اتمی فنی نیست و باید یک قطعنامه را صادر میکرد که بهانه آن باشد. هرچند که دیپلماتهای ما ایستادگی کردند. ما از اول میدانستیم که نتیجه ندارد ولی افکار عمومی دنیا و خودمان نیاز به اقناع داشت. دشمن در این جنگ متوسل به عملیات روانی شد.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: دشمن از توانمندی ما در کل سطح منطقه آگاه است. ما هیچ وقت آغازگر جنگ نبودیم ولی تجربههای زیادی از جنگ داریم.
وی اظهار کرد: نمیتوان همه چیز را اینجا گفت اما اگر لازم باشد طرحهایی که آماده کردهایم را اجرا میکنیم. نقاطی را که آماده و مشخص کردهایم را زیر ضربه میبریم؛ ما زبان شما را میفهمیم.
خادمی ادامه داد: زمانی که به العدید قطر حمله کردیم قبلش به قطریها اطلاع دادیم و آنها هم طبیعی بود به آمریکاییها اطلاع میدهند. زمانی که حمله کردیم هیچکدام از سامانهها از جمله رادارشان با برد ۵ هزار کیلومتر آنها عمل نکرد.
روایت رئیس سازمان اطلاعات سپاه از دیدار با مقام معظم رهبری
رئیس سازمان اطلاعات سپاه افزود: زمانی میزبان اسماعیل هنیه بودیم و به او گفتیم برای بعد عملیات طوفان الاقصی هم پیش بینی کرده بودید؟ گفت این طرف در زندان هستیم آن طرف ٧ هزار نفر در غزه زندانی هستند. آنها هرکار که خواستند کردند. پیمان ابراهیم، دیوار کشی، زندانی کردن و… که ما تصمیم گرفتیم یک شوکی به جهان اسلام وارد کنیم. من سنی مذهب به مسیرم اعتماد دارم اما شما شیعهها به مسیر امام حسین نگاه کنید که چگونه با اعتقاد آن کار بزرگ را کرد تا دین جدش زنده بماند. بعد از وعده صادق ٢ آقا فرمودند به وعدههای الهی شک نکنید و اگر خواستید شک کنید، به خودتان شک کنید؛ قرآن میفرماید: من از کسی دفاع میکنم که به من ایمان آورده باشد». با توکل به خدا و پشتوانه حضرت آقا این مسیر را ادامه میدهیم. این مسیر حسین علیه السلام است.
وی افزود: مدتی قبل از جنگ در جلسهای آقا فرمود: شما نظامیها فعالیتهایتان را دو برابر کنید. نقش حضرت آقا و پشتوانه عظیم ملت ایران و ایستادگیشان و آمادگیشان بود که دشمن را به این روز انداخت.
اهمیت شبکه ملی اطلاعات
وی ادامه داد: امروز شبکههای ماهوارهای و اینترنتی آمریکایی مثل منوتو، بیبیسی و ایران اینترنشنال در خانههای ایرانیها به راحتی افکار دشمن را اعلام میکنند. هیچ کشوری مثل ما فضای مجازی را رها نمیکند. من از نمایندگان مجلس میخواهم که شبکه ملی اطلاعات را جدی بگیرند و آن را پیگیری کنند.
خادمی گفت: آمریکاییها از ترس نرمافزار تیکتاک، مدیران آنها را به مجلس کشیدند و مجبور کردند تا زیر ساختهایشان را در خاک آمریکا مستقر کنند. چینیها ترسیدند که این نرمافزار اطلاعات مردم خودشان را به آمریکاییها بدهند آن را در خاکشان ممنوع کردند.
اعتراف دشمن به شکست در مقابل جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان اطلاعات سپاه ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته عدهای در فضای مجازی قصد تحریک مردم را داشتند که با همکاری و هوشیاری سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا ۶٢ هزار نفر را احضار و ارشاد کردیم تا بدانند که حواسمان به آنها میباشد. به واسطه این جنگ اخیر هم ٧٨ هزار نفر را که در فضای مجازی تحرکاتی داشتند، احضار و ارشاد کردیم تا آنها هم حواسشان باشد.
وی بیان کرد: ضد انقلاب به کارفرمایان آمریکایی و اروپایی و اسرائیلی گفتند ما کارمان را انجام دادیم شما چرا انجام نمیدهید. آنها گفتند که ما هم انجام دادهایم ولی نتوانستهایم به نتیجه برسیم.
نظر شما