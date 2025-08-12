  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

استاندار خراسان رضوی با خانواده ۲ شهید دیدار کرد

مشهد- استاندار خراسان رضوی با حضور در منزل شهیدان محمدناصر ناصری و حسن توانا با اعضای خانواده این شهدا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری با تجلیل از مقام شهدا گفت: شهدا، جانبازان و ایثارگران جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند و برای آرمان‌های والای الهی و انقلابی به دیدار حق شتافتند.

وی افزود: وظیفه ما مدیران این است که حداقل پیگیر اوضاع و احوال خانواده شهدا، والدین، همسران و فرزندانی که مدیون آنها هستیم، باشیم.

در این دو دیدار جداگانه، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری، مدیرکل حوزه استانداری و دبیرکل اتاق اندیشه ورزی خراسان رضوی حضور داشتند.

همچنین غلامحسین مظفری با اهدای یک جلد کلام الله مجید و دسته گل به خانواده شهیدان ناصری و توانا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

شهید محمدناصر ناصری که به عنوان مجاهد بدون مرز شناخته می‌شود، در سال سال ۱۳۴۰ در روستای گازار شهرستان بیرجند چشم به جهان گشود و در ۱۷ مردادماه ۱۳۷۷ در جریان حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان به شهادت رسید.

شهید حسن توانا نیز در سال ۱۳۲۸ در مشهد به دنیا آمد و پس از اعزام به جبهه‌های جنگ هشت ساله تحمیلی از سوی بسیج، در نهایت در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

