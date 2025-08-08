به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منصوبی، از اعضای ستاد مردمی جاماندگان اربعین تهران گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران از سال ۹۱ در حال برگزاری است و برآوردها نشان می‌دهد که امسال دست کم ۲ هزار موکب مردمی در این مراسم فعال باشند. از آن‌جا که موکب داران ارتباط مستقیمی با زائران و جاماندگان اربعین دارند، تصمیم گرفتیم از این ظرفیت برای انجام کارهای فرهنگی، مخصوصاً روایتگری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت موکب‌دارهای اربعین فقط بحث پذیرایی نیست، ادامه داد: ما معتقدیم که اگر موکب‌دارها به مباحث فرهنگی، به خصوص بحث رسانه‌ای ورود کنند، با تعداد بسیار زیادی روایت‌کننده خرد رو به رو خواهیم بود که می‌توان از بین آن‌ها افراد مستعد را شناسایی کرد و برای تبیین و روایتگری پرورش داد.

منصوبی با بیان اینکه فراخوان روایت‌ها و تولیدات هنری_رسانه‌ای موکب‌های تهران برای نخستین بار منتشر شده است، توضیح داد: ما با انتشار این فراخوان از موکب‌داران خواسته‌ایم که فقط پذیرای زائران نباشند، بلکه با آن‌ها گفت‌وگو کنند و در میان این گفت و گوها، بهترین روایات را تولید و رسانه‌ای کنند.

به گفته وی، پس از جمع‌آوری تمامی تولیدات رسانه‌های موکب‌های تهران، تمامی آن‌ها داوری شده و با برگزاری مراسم اختتامیه به نفرات برگزیده، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد اما این پایان کار نیست. چرا که افراد برگزیده در ادامه حمایت خواهند شد و تحت آموزش‌های رسانه‌ای قرار خواهند گرفت تا تبدیل به روایتگرانی حرفه‌ای شوند. آن‌ها همچنین به صورت بورسیه در دوره آموزشی «روز دهم» ویژه تربیت رابطان رسانه‌ای مواکب که ۱۲ تا ۱۴ شهریور برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

منصوبی تاکید کرد: این فراخوان در دو محور محتوایی برگزار می‌شود؛ اول، روایت موکب‌داران شامل خدمت‌رسانی، عنایت‌های معنوی و دغدغه‌های اجرایی و دوم، روایت زائران جامانده و مخاطبان موکب‌ها با محوریت «حال خوب عاشقی» و اثرات معنوی ارتباط با این فضاها.

بر اساس این فراخوان علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب عکس، ویدئو، روایت صوتی یا متنی تا ۲ شهریورماه (پایان ماه صفر) ارسال کنند و با برگزاری مراسم اختتامیه سه نفر برتر هر بخش جوایزی مجموعاً به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند.

شرکت‌کنندگان همچنین می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و ارسال آثار از طریق نشانی jamandeh.com یا شناسه rastar@ در پیام‌رسان‌های «بله» و «ایتا» اقدام کنند.