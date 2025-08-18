مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره روایت عشق در کردستان تمدید شد

مجید آوج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین جشنواره روایت عشق به منظور ثبت رویداد عظیم پیاده روی اربعین و به همت جوانان استان کردستان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: زمان و مهلت ارسال آثار به این جشنواره در قالب فیلم و عکس تا ۳۱ مرداد ماه خواهد بود تا کسانی که در سفر معنوی اربعین شرکت کردند هم بتوانند آثار خود را ارسال کند.

وی گفت: سامانه موکب روایت عشق پذیرای آثار شرکت کنندگان است و با ورود به سامانه https://mokebrevayateshgh.ir بعد از ثبت نام شرکت کنندگان آثار خود را ارسال می‌کنند.

دبیر سومین جشنواره روایت عشق در کردستان عنوان کرد: هدف این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و ارج نهادن به ارزش‌های معنوی اربعین و ثبت مستند سازی جلوه‌های معنوی و اجتماعی این رویداد عظیم با استفاده از ظرفیت مردمی است.

آوج ادامه داد: این جشنواره با استفاده از ظرفیت مردمی عشق و محبت مردم به سیدالشهدا و اهل بیت را مستند سازی می‌کند چرا که زبان هنر و در قاب رسانه می‌توان آثار را ماندگار کرد.

وی تصریح کرد: این آثار در سامانه موکب روایی عشق برای همه آحاد مردم هم در دسترس خواهد.