۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره روایت عشق در کردستان تمدید شد

سنندج_ دبیر سومین جشنواره روایت عشق در کردستان گفت: برای فراهم کردن شرایط شرکت کسانی که از سفر معنوی اربعین در حال بازگشت هستند، مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره روایت عشق تمدید شد.

مجید آوج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین جشنواره روایت عشق به منظور ثبت رویداد عظیم پیاده روی اربعین و به همت جوانان استان کردستان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: زمان و مهلت ارسال آثار به این جشنواره در قالب فیلم و عکس تا ۳۱ مرداد ماه خواهد بود تا کسانی که در سفر معنوی اربعین شرکت کردند هم بتوانند آثار خود را ارسال کند.

وی گفت: سامانه موکب روایت عشق پذیرای آثار شرکت کنندگان است و با ورود به سامانه https://mokebrevayateshgh.ir بعد از ثبت نام شرکت کنندگان آثار خود را ارسال می‌کنند.

دبیر سومین جشنواره روایت عشق در کردستان عنوان کرد: هدف این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و ارج نهادن به ارزش‌های معنوی اربعین و ثبت مستند سازی جلوه‌های معنوی و اجتماعی این رویداد عظیم با استفاده از ظرفیت مردمی است.

آوج ادامه داد: این جشنواره با استفاده از ظرفیت مردمی عشق و محبت مردم به سیدالشهدا و اهل بیت را مستند سازی می‌کند چرا که زبان هنر و در قاب رسانه می‌توان آثار را ماندگار کرد.

وی تصریح کرد: این آثار در سامانه موکب روایی عشق برای همه آحاد مردم هم در دسترس خواهد.

