به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته رسانه قرارگاه شهر سامرا، مهدی قمی مسئول موکب سلام یا مهدی (عج) سامرا و مسئول قرارگاه اربعین شهرداری تهران در شهر سامرا با اشاره به فعالیت این موکب در منزل پدری حضرت صاحب الزمان گفت: این روزها حال و هوای منزل پدری حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بسیار خاص است؛ در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی و آغاز سفر دلدادگان امام حسین برای پیاده‌روی کربلا، عده‌ای از زائران به سامرا آمده تا با حضور قلب، از محضر امام زمان علیه السلام کسب اجازه کنند و سپس خود را به کربلای معلی برسانند. و عده‌ای نیز با گرد خستگی بر چهره پس از طی مسیر مشایه نجف تا کربلا، برای وداع با امام زمان (عج) راهی سامرا می‌شوند.

وی ادامه داد: در این بین، خادمان حسینی در کنار حرم مطهر امامین عسکریین شبانه‌روز مشغول خدمت‌رسانی به زائران، پذیرایی از مردم و اسکان‌دهی به آنان هستند. شهرداری تهران نیز با استقرار موکب «سلام یا مهدی عج» در حد توان به پذیرایی از زائران می‌پردازد.

او با اشاره به حضور نیروهای داوطلب برای پذیرایی از زائران گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۱۵۰ پاکبان و ۳۰ خادم به صورت داوطلبانه برای فعالیت در این موکب به سامرا اعزام شدند و خوشبختانه امسال پذیرایی مناسبی از عاشقان اهل بیت علیهم السلام در سامرا برقرار است. برآوردها نشان می‌دهد که روزانه بیش از ۵۰ هزار نفر در مسیر کربلا به سامرا آمده‌اند که بخشی از آنان از خدمات این موکب استفاده کردند.

قمی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این موکب گفت: پاکبانان داوطلب به نظافت اطراف حرم مطهر پرداخته و از فضای پارکینگ تا داخل حرم را پاکسازی می‌کنند. همچنین رختشورخانه موکب که بسیار مورد استقبال زوار گرفته است به صورت ۲۴ ساعته فعال است تا لباس زائران را شسته و آراسته به آنان تحویل دهد. شربت‌خانه موکب نیز با توزیع شربت خنک، چای و دمنوش به پذیرایی از مهمانان منزل پدری حضرت صاحب الزمان می‌پردازد. همچنین اسکان زائران، توسط خادمان در موکب در حال انجام است.

وی بیان کرد: مثل هر سال موج ورود زائران به سامرا تا حداقل ۵ روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و ما نیز هم‌چنان فعالیت خدماتی خود در این موکب را انجام خواهیم داد.