نماز جماعت در مرز باشماق برپا شد

روحانی کردستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شور معنوی حاکم بر مرز باشماق اظهار داشت: همزمان با آغاز حرکت زائران اربعین حسینی از مرز باشماق، فضای این گذرگاه بینالمللی رنگ و بوی معنویت گرفته و اقامه نماز جماعت در موکبهای مستقر، صحنههایی ناب از اخلاص، بندگی و عشق به اهل بیت (ع) را رقم زده است.
حجتالاسلام مرتضی شرفبیانی افزود: اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با حضور پرشور زائران، موکبداران و خادمان اربعین، مرز را به میعادگاهی روحانی برای اتصال دلها به کربلا تبدیل کرده است.
وی افزود: در لحظات نماز، سکوت و خشوع بر فضا حاکم میشود و صدای ذکر و تضرع نمازگزاران، باشماق را به صحنهای از انس با خدا و عشق به امام حسین (ع) بدل میسازد. اینجا هر زائر، دل در گرو قافله کربلا دارد و هر رکعت نماز، تجدید میثاقی است با آرمانهای حسینی.
این روحانی کردستانی با بیان اینکه حضور روحانیون و مبلغین در موکبها فرصتی مغتنم برای ترویج معارف دینی است، خاطرنشان کرد: نماز جماعت نهتنها آرامشبخش جان خسته زائران است، بلکه بستری برای تبیین فرهنگ انتظار، ایثار و ولایتمداری است.
شرفبیانی تاکید کرد: خدمترسانی به زائران اربعین حسینی نعمتی بزرگ است و روحانیت در این مسیر تلاش میکند ضمن همراهی معنوی با زائران، فضای مرز را لبریز از یاد خدا و نور ایمان نگه دارد.
در روزهایی که میلیونها دل مشتاق، در مسیر زیارت اربعین قدم برمیدارند، مرز باشماق نه فقط دروازه ورود به عراق، بلکه معبری به سوی معرفت و بندگی شده است.
نظر شما