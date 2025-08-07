  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

نماز جماعت در مرز باشماق برپا شد

نماز جماعت در مرز باشماق برپا شد

مریوان-مرز باشماق این روزها نه‌تنها گذرگاه عاشقان حسینی است، بلکه با برپایی نماز جماعت، میعادگاهی برای حضور دل‌های مشتاق در پیشگاه الهی شده است.

روحانی کردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شور معنوی حاکم بر مرز باشماق اظهار داشت: همزمان با آغاز حرکت زائران اربعین حسینی از مرز باشماق، فضای این گذرگاه بین‌المللی رنگ و بوی معنویت گرفته و اقامه نماز جماعت در موکب‌های مستقر، صحنه‌هایی ناب از اخلاص، بندگی و عشق به اهل بیت (ع) را رقم زده است.

حجت‌الاسلام مرتضی شرف‌بیانی افزود: اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با حضور پرشور زائران، موکب‌داران و خادمان اربعین، مرز را به میعادگاهی روحانی برای اتصال دل‌ها به کربلا تبدیل کرده است.

نماز جماعت در مرز باشماق برپا شد

وی افزود: در لحظات نماز، سکوت و خشوع بر فضا حاکم می‌شود و صدای ذکر و تضرع نمازگزاران، باشماق را به صحنه‌ای از انس با خدا و عشق به امام حسین (ع) بدل می‌سازد. اینجا هر زائر، دل در گرو قافله کربلا دارد و هر رکعت نماز، تجدید میثاقی است با آرمان‌های حسینی.

این روحانی کردستانی با بیان اینکه حضور روحانیون و مبلغین در موکب‌ها فرصتی مغتنم برای ترویج معارف دینی است، خاطرنشان کرد: نماز جماعت نه‌تنها آرامش‌بخش جان خسته زائران است، بلکه بستری برای تبیین فرهنگ انتظار، ایثار و ولایت‌مداری است.

نماز جماعت در مرز باشماق برپا شد

شرف‌بیانی تاکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی نعمتی بزرگ است و روحانیت در این مسیر تلاش می‌کند ضمن همراهی معنوی با زائران، فضای مرز را لبریز از یاد خدا و نور ایمان نگه دارد.

در روزهایی که میلیون‌ها دل مشتاق، در مسیر زیارت اربعین قدم برمی‌دارند، مرز باشماق نه فقط دروازه ورود به عراق، بلکه معبری به سوی معرفت و بندگی شده است.

کد خبر 6553989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها