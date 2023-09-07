تردد ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرز باشماق مریوان

اسماعیل احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مریوانی‌ها برای دومین سال متوالی سعادت میزبانی از زائران اربعین حسینی را کسب کرده اند و در این راستا طی چند ماه اخیر اقدامات منسجم برای فراهم کردن امکانات و خدمات برای زوار در این شهرستان فراهم شد.

وی افزود: هم اکنون در داخل شهر مریوان و محوطه پایانه مرزی باشماق موکب‌های متعددی دایر شده و ظرفیت اسکان زوار و پارک خودرو نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است.

فرماندار مریوان اعلام کرد: از ۲۷ مرداد ماه تاکنون ۶۴ هزار و ۳۶۹ زائر اربعین از مرز باشماق به سمت کربلا و عتبات عالیات عازم شده‌اند و ۵۰ هزار و ۸۹۵ نفر وارد کشور شده اند.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر تردد زائران از مرز باشماق بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود و همه امکانات برای خدمت رسانی به زوار فراهم است.

وی افزود: مرز باشماق مریوان به دلیل آب و هوای مساعد و مسیر مناسب با استقبال گسترده زوار اربعین حسینی مواجه شده است و تمام امکانات برای حمل و نقل زائران و بازگشت آنان از این مرز فراهم است.