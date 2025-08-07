  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

تظاهرات صهیونیست‌ها همزمان با آغاز نشست کابینه جنگ

تظاهرات صهیونیست‌ها همزمان با آغاز نشست کابینه جنگ

ساکنان اراضی اشغالی با تجمع مقابل مقر کابینه رژیم صهیونیستی خواهان توقف جنگ در غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با آغاز نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی برای بررسی حمله گسترده علیه نوار غزه و اشغال کامل این باریکه ساکنان اراضی اشغالی یک تظاهرات مقابل مقر کابینه این رژیم برگزار کردند.

تظاهرات مذکور در قدس اشغالی برگزار شد.

صهیونیست‌های شرکت کننده در این تظاهرات خواهان عدم اشغال نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و تلاش برای پایان دادن جنگ در این منطقه و همچنین بازگرداندن اسرای صهیونیست شدند.

از سوی دیگر آکسیوس به نقل از مسئولان آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته مداخله نکند و اجازه دهد کابینه رژیم صهیونیستی به تنهایی تصمیمات خود را اتخاذ کند.

کد خبر 6554075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها