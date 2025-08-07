به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با آغاز نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی برای بررسی حمله گسترده علیه نوار غزه و اشغال کامل این باریکه ساکنان اراضی اشغالی یک تظاهرات مقابل مقر کابینه این رژیم برگزار کردند.

تظاهرات مذکور در قدس اشغالی برگزار شد.

صهیونیست‌های شرکت کننده در این تظاهرات خواهان عدم اشغال نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و تلاش برای پایان دادن جنگ در این منطقه و همچنین بازگرداندن اسرای صهیونیست شدند.

از سوی دیگر آکسیوس به نقل از مسئولان آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته مداخله نکند و اجازه دهد کابینه رژیم صهیونیستی به تنهایی تصمیمات خود را اتخاذ کند.