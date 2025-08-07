حماس: اظهارات نتانیاهو درباره اشغال غزه کودتا علیه مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ادامه سیاست نسل‌کشی و کوچاندن دسته جمعی مردم فلسطین است.

جنبش حماس افزود: این اظهارات کودتای آشکار علیه روند مذاکرات است و دلایل عقب‌نشینی نتانیاهو از دور نهایی مذاکرات را با وجود نزدیک بودن توافق آشکار می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که اظهارات نتانیاهو مبنی بر توسعه دامنه تجاوز به غزه، هدف او برای خلاص شدن از شر اسرای صهیونیست در راستای تحقق منافع و برنامه‌های افراطی‌اش را نشان می‌دهد.

جنبش حماس در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرد که غزه همچنان برای اسرائیل غیرقابل دسترس باقی خواهد ماند و هرگونه تلاشی برای تحمیل قیمومیت یا تجاوز به آن با هزینه سنگینی روبرو خواهد شد.

حماس در پایان این بیانیه از دولت‌های عربی و اسلامی و جامعه جهانی خواست که ضمن محکوم کردن این اظهارات، برای توقف تجاوز به غزه و محاکمه سران اسرائیل، اقدامی فوری انجام دهند.

نتانیاهو شامگاه دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ از تصمیم خود برای اشغال کامل نوار غزه، از جمله عملیات در مناطقی که گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند، خبر داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز گفتگو با یک شبکه هندی مدعی شد که تل‌آویو به دنبال اشغال نوار غزه نیست بلکه می‌خواهد کنترل این باریکه را به یک اداره انتقالی متشکل از نیروهای عربی بسپارد.

روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز گزارش داد، هیچ نشانه جدی مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد اشغال کامل غزه را دارد دیده نمی‌شود.