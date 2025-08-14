احتمال سفر «ترامپ» به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، کاخ سفید در حال بررسی سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی فلسطین در ماه آتی میلادی است.

بر اساس اعلام این رسانه، این سفر قرار است پیش از عزیمت وی به انگلیس انجام شود؛ این در حالیست که مقامات صهیونیستی و آمریکایی د ر حال بررسی «نظرات اولیه» بوده، اما تأکید می‌کنند که هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت اضافه می‌کند که کاخ سفید در حال بررسی سفر ترامپ به اراضی اشغالی است و این موضوع به پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ غزه بستگی دارد.

یک مقام صهیونیست در این خصوص افزود: هیچ چیز قطعی تا کنون برنامه ریزی نشده است.