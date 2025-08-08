خبرگزاری مهر، گروه استانها- علی ستاری: خداوند متعال بزرگترین و مهمترین پیامبران خود را که اوالعزم نام گرفتهاند امتیازی ویژه بخشیده است؛ امتیازی برای مانایی و جاودانگی تعالیم این پیامبران؛ امتیازی از همان جنسی که به آن در نخستین آیه از شصت و هشتمین سوره قرآن به تعبیر «ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ» سوگند یاد کرده است؛ طبق تفاسیر «نِ» اول این سوگند نوری است برای دیدن و نهری است برای رنگ بخشیدن به الواح مکتوب!
و سوگندی است بر آنچه که خداوند دیکته کرد و انبیا و اوصیا نوشتند تا ممکن شود وحی خداوند به پیامبر خاتم (ص) که جبرئیل امین حامل آن بود که ای پیامبر «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
لوح قلب پیغمبر است که کلمه به کلمههای قرآن مبین به مرکبی از نور در آن حک شده است و باید با قلمی زمینی نیز به نگارش در بیاید تا بنیآدم در جدال همیشگی و تاریخی حق و باطل گمراه نشوند.
خداوند متعال در کتابهای مقدس سرگذشت اقوام گوناگون را روایت کرده است؛ سرگذشت بنیاسرائیل و قومهای عاد و ثمود و اصرار بر لزوم درسگیری از این تاریخ، خود نشانی از اهمیت روایتگری و ثبت حقیقت در گذر زمان است.
اینگونه است که «خبر» از جنس صدق است و «خبرنگار» وارث این رسالت خطیر.
طاغوت همواره به دنبال نشاندن غبار تحریف است تا حقیقت را تیره و تار کند و خبرنگاران راستین و صادق، سنگر سازانی هستند برای اینکه موج دروغ و شایعه، ساحل آرامش جوامع را تهدید نکند.
خبرنگار صادق، فانوس به دست و قلم بر دوش، ادامهدهنده راه پیامآوران راستین است؛ آنان که حقیقت را نه بهکام قدرتها که برای آگاهی خلق روایت کردند و روز خبرنگار یادآور مأموریتی است که دلهای حقیقت طلب را بیدار میکند و از آدم تا خاتم (ص)، از کربلا تا شام و از غزه تا تهران و بندرعباس برای آگاهی دادن به مردم با تحریف کنندگان و دروغ گویان میجنگد...
