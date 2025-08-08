تقارن روز خبرنگار و ایام اربعین تداعی امواج صدا در بی صدایی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حمید رضایی: در تقویم رسمی کشورمان روز ۱۷ مرداد روز خبرنگار نام نهاده شده است روزی که نام یک پیشکسوت عرصه خبر طنین انداز است؛ شهید صارمی.

در پیچ و خم دنیای امروز و در پس حوادث سهمگین و عملیات‌های چندین لایه رسانه‌ای در تهدید؛ تحریم و بایکوت، صدایی که در یک زمان هم حقیقت را آشکار و هم نقاب از نقش‌های دروغین به ظاهر شیک و اتو کشیده بردارد که این مهم جز با نگارنده حقیقت در قاب خبرنگار امکان پذیر نیست...

در زمانه‌ای که دنیای روایت‌ها است برای تسخیر تفکرها!؛ جعل روایت‌ها و تبدیل دروغ به واقعیت و جا به جا کردن جلاد و شهید مرسومی شده برای پا را پاگندای رسانه‌ای.

از ازل تا به ابد آنچه که بوده و خواهد بود تقابل حق و باطل است.. و در این میان نوع نگرش و ثبت حادثه‌ها از روایت‌ها پر اهمیت است که یا سینه به سینه در دل‌های پر از گنج پیرهای برنا به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب در این دایره ترسیمی دنیای امروزی بر مدار گردش است.

خبرنگاران از مهمترین ارکان جوامع بین المللی هستند و نقش ممتازی در پیشبرد نقشه‌های ترسیمی عهده دارند.

روز خبرنگار و تقارنی که با ایام اربعین پیدا کرده است را می‌توان امواج صدا در بی‌صدایی دانست.

موج‌های که طنین انداز؛ صدای آزادگی در برابر خفقان؛ صدای شکوه در برابر ضعف؛ صدای ایستادگی در مقابل زورگویی؛ صدای حق و حقیقت؛ صدای منطق در برابر قلدری است.

طنین انداز این صداها خبرنگاران هستند. صدایی که عقبه‌اش ما رأیت إلا جمیلاً! زینب کبری (س) در کاخ ستم بوده است.

صدایی که ادامه اش طنین انداز الله اکبر خبرنگار ایران اسلامی در بمب باران رژیم صهیونی به قلب اطلاع رسانی؛ رسانه ملی ایران بوده است و این تقابل و تهاجمی که ادامه دار است.

آنچه که مهم است؛ صدایی است که نامیرا است؛ صدایی است که خاموش شدنی نیست؛ صدای است که تا می‌رود می‌برد با خود روح حقیقت و ظلم ستیزی را؛ صدایی که دشمن با ستاندنش گرچه بتواند جسم یک شهید را به دل خاک ببرد اما قطعاً در دفن رساندن پیام آزادگی و ایستادگی به دنیا ناکام خواهد ماند.

خبرنگار واژه پیوندهای ارتباط است؛ خبرنگار اجازه نمی‌دهد سرخی آتشین مدار روایت حقایق رو به سیاهی و خاموش رود.

روز خبرنگار را گرامی داشته و مقام عالیقدر و تلاشگری‌های بی وقفه آنان را تکریم و در برابر جان فداهای شهید ان عرصه خبر و صبوری خانواده‌هایشان سر تعظیم و تکریم فرود می آورم.

*کارشناس مسائل سیاسی