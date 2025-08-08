معاینه بیش از ۲۷ هزار زائر اربعین در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از پنجم مرداد تا روز گذشته، ۲۷ هزار و ۶۷۴ زائر در مرکز بهداشتی درمانی و فوریتهای پزشکی حاج قاسم سلیمانی در شلمچه بهصورت سرپایی معاینه شدند.
وی افزود: در این مدت، ۷۵۸ بیمار برای ادامه درمان با آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستانهای شهرستانهای آبادان و خرمشهر منتقل شدند. افرا همچنین گفت: از ابتدای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی تا شب گذشته، ۲ هزار و ۸۶۵ نفر با علائم گرمازدگی و ضعف و بیحالی به این مرکز مراجعه کرده و خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کردند.
دبیر ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، ۱۰ بیمار از کشور عراق برای دریافت خدمات درمانی به محدوده فعالیت این دانشگاه اعزام شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرز شلمچه بهعنوان یکی از گذرگاههای اصلی تردد زائران اربعین حسینی، هرساله میزبان هزاران زائر عتبات عالیات است و خدماترسانی به این زائران با تلاش شبانهروزی کادر درمانی ادامه دارد.
