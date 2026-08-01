ارائه بیش از ۳۲ هزار خدمت درمانی به زائران در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به استقرار شبانه‌روزی تیم‌های اورژانس، درمان و بهداشت در مرز شلمچه اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۱ هزار و ۶۷۹ زائر و بیمار از خدمات درمانی بهره‌مند شدند و در مجموع ۳۲ هزار و ۴۳۸ خدمت درمانی و امدادی به آنان ارائه شد.

وی افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده ۳۱ هزار و ۸۰۳ مورد درمان در محل انجام شد و ۶۳۵ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به انتقال بیماران از کشور عراق به داخل گفت: در این مدت چهار بیمار از کشور عراق به مراکز درمانی کشور منتقل شدند که دو نفر از آنان بستری شدند.

افرا با تشریح آمار حوادث ترافیکی درون‌مرزی بیان کرد: در این مدت ۳۷۸ مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی درون‌مرزی به ثبت رسید که ۳۶۸ نفر به مراکز درمانی اعزام و ۱۰ نفر پس از دریافت خدمات لازم در محل درمان شدند.

وی ادامه داد: در بخش خدمات غیرترافیکی نیز در مجموع ۳۲ هزار و ۶۱ خدمت ارائه شد که شامل ۳۱ هزار و ۶۷۴ مورد درمان در محل و ۲۷۸ مورد اعزام به مراکز درمانی بوده است.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین با اشاره به گرمای هوا در مرز شلمچه اظهار کرد: در این بازه زمانی دو هزار و ۴۳۶ مورد گرمازدگی ثبت شد که از این تعداد ۸۴۱ نفر تحت سرم‌تراپی قرار گرفتند، یک‌هزار و ۹۰۶ نفر پس از درمان در محل ترخیص شدند و ۲۱۲ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.