به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان از ۱۰ مهر در نروژ برگزار میشود. ۱۱ شهریور باید لیست نهایی وزنهبرداران اعلام شود و با توجه به اینکه تیم مردان کامل میرود، فدراسیون باید نام هشت نفر را به همراه دو ذخیره به فدراسیون جهانی اعلام کند.
با توجه به این موضوع طبق برنامهریزیهای انجام شده توسط فدراسیون وزنهبرداری هفته اول مسابقات لیگ برتر وزنهبرداری رکوردگیری تیم ملی هم محسوب میشود و تمامی وزنهبرداران ملیپوش باید در این رکوردگیری شرکت کنند. وزنهبردارانی که با باشگاهی قرارداد بستند باید در لیگ وزنه بزنند و همچنین وزنهبردارانی که موفق به قرارداد با باشگاهی نشدند هم باید در لیگ برای رکوردگیری تیم ملی وزنه بزنند.
برنامه کلی برگزاری لیگ وزنه برداری در سال ۱۴۰۴ شامل سه هفته است، در هفته اول (جوانان و بزرگسالان) در تاریخ ۳ تا ۵ شهریور، هفته دوم (جوانان و بزرگسالان) در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آذر، و هفته سوم (فقط بزرگسالان) در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ دی ماه روی تخته خواهند رفت.
بهداد سلیمی درباره آخرین شرایط تیم ملی وزنهبرداری ایران برای حضور در مسابقات جهانی گفت: تا مسابقات جهانی زمان زیادی باقی نمانده و ما این روزها در اردوی چالوس به سر میبریم، هفته گذشته اولین جلسه تمرینی شبهه رکوردگیری ما در یک ماه اخیر بود و از حالا به بعد باید وزنهبرداران را برای مهار وزنههای سنگین آماده کنیم.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران گفت: رطوبت و گرمای هوا در چالوس بالاست و به همین خاطر برخی از وزنهبرداران نتوانستند خودشان را با شرایط و محیط سازگار کنند، اما بعضی وزنهبرداران خودشان را سازگار کردند. پیشبینی ما این است که در هفته سوم اردوی تیم ملی وزنهبرداری در چالوس از گرمای هوا کاسته میشود و تمرینات باکیفیتتری خواهیم داشت. امیدوارم وزنهبرداران هم بتوانند وزنههای سنگینی مهار کنند.
سلیمی در مورد شرایط اردوی تیم ملی وزنهبرداری گفت: ما یک هفته دیگر در چالوس میمانیم و بعد از آن به تهران برمیگردیم و تا زمان برگزاری مسابقات جهانی نروژ در تهران تمرینات را ادامه خواهیم داد.
نظر شما