به گزارش خبرگزاری مهر، الهام حسینی سرمربی تیم ملی بانوان ایران درباره مسابقات قهرمانی کشور و انتخاب نفرات گفت: از روز دوم رقابت‌ها من در محل برگزاری مسابقات حاضر بودم و وزنه زدن بچه‌ها را از نزدیک دیدم. خدا را شکر سطح فنی و تکنیکی آنها بهبود یافته است. رده سنی که مسابقات در آن برگزار شد برای استعدادیابی و انتخاب نفرات مستعد بسیار مناسب است. ملاک کادرفنی برای دعوت نفرات به اردو فقط طلا و کسب مقام نخست نیست. رکوردهای برجای مانده با رکوردهایی که در مسابقات آسیایی نوجوانان ثبت شده مقایسه می‌شود و نزدیک ترین افراد به رکوردها دعوت خواهند شد.

وی گفت: یعنی هر فردی که در رقابت‌های کشوری نزدیک‌تر از بقیه به رکورد آسیا باشد برای ما اولویت انتخاب دارد. نکته دیگر از نظر تکنیک است که باید شرایط قابل قبولی داشته باشند. قرار بر این است که بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی که اردو برای نفرات اصلی تعطیل می‌شود افرادی که در مسابقات نوجوانان خوب وزنه زدند و شرایط لازم را دارند دعوت شوند. امیدوارم تا آن زمان هم وزنه‌برداران رکوردهای خودشان را بهبود ببخشند و بتوانند نظر کادرفنی را برای فیکس شدن در ترکیب جلب کنند.

سرمربی تیم وزنه‌برداری بانوان خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که در یک دسته وزنی دو نفر که رکورد نزدیک به یکدیگر دارند و به رکورد قهرمانی نوجوانان آسیا هم نزدیک هستند به اردو دعوت شوند و شاید در یک دسته به خاطر پایین بودن رکوردها کسی دعوت نشود. آن چه که بیشتر مدنظر ما است نفرات حاضر در رده سنی ۱۳ تا ۱۵ هستند. در ۱۷-۱۶ سال ملی پوشان خودمان هستند اما بازهم اگر کسی نزدیک به آنها وزنه بزند به اردو دعوت می‌شود. تمام بررسی‌های لازم برای دعوت نفرات صورت می‌گیرد.

حسینی تأکید کرد: برگزاری اردوی نفرات جدید منوط به این است که مسابقات اصلی پایان یابد چون از نظر خوابگاه و امکانات در تهران این ظرفیت را نداریم که آنها در کنار ملی پوشان باشند و باید شرایط فراهم شود. بنابراین باید تا آبان صبر کنیم تا سالن تمرین و خوابگاه برای بچه‌ها خالی شود. تا آبان ماه می‌توانیم با دعوت دوره‌ای و هفته‌ای دو نفر دو نفر وزنه برداران انتخاب شده این نفرات را رصد کرده تا از وضعیت این نوجوانان با خبر باشیم و اردوی اصلی بعد از آبان ماه تشکیل شود.