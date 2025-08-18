به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده به عنوان نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری انتخاب شد. پیش از این بهداد سلیمی در این سمت فعالیت می‌کرد اما پس از اینکه مسئولیت سرمربیگری تیم ملی را قبول کرد تمرکزش را روی تیم ملی گذاشته است.

بهداد سلیمی پیش از این با تأیید این خبر به خبرنگار مهر گفت: «از سمت نایب رئیسی فدراسیون وزنه‌برداری با توجه به مشغله زیادی که داشتم کناره‌گیری کردم. سجاد انوشیروانی مثل برادر بزرگ‌تر من است و از بودن در کنارش و کار با او واقعاً لذت می‌برم. اما از روز اولی که هدایت تیم ملی وزنه‌برداری را برعهده گرفتم به سجاد گفتم برای پست نایب رئیسی نمی‌توانم زیاد وقت بگذارم.»

تیم ملی وزنه‌برداری دو مسابقه مهم جهانی نروژ و بازی‌های کشورهای اسلامی را در مهرماه و آبان ماه پیش رو دارد و ملی‌پوشان در چالوس در اردو هستند و تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.