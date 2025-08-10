سلیمی: با انوشیروانی هیچ اختلافی ندارم؛ به خاطر مشغله استعفا دادم

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شده بود و از سال گذشته هم به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان منصوب شد. در حال حاضر با توجه به سمت مهمی که سلیمی در تیم ملی دارد، او از سمت نایب رئیسی فدراسیون کناره‌گیری کرده است.

سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید این خبر با رد شایعه اختلافش با سجاد انوشیروانی گفت: از سمت نایب رئیسی فدراسیون وزنه‌برداری با توجه به مشغله زیادی که داشتم کناره‌گیری کردم. سجاد انوشیروانی مثل برادر بزرگ‌تر من است و از بودن در کنارش و کار با او واقعاً لذت می‌برم. اما از روز اولی که هدایت تیم ملی وزنه‌برداری را برعهده گرفتم به سجاد گفتم برای پست نایب رئیسی نمی‌توانم زیاد وقت بگذارم.

وی گفت: من هیچ زمانی در هیچ برهه‌ای از زندگی‌ام هیچ صندلی را به زور تحمیل نکردم و از همان ابتدا هم این موضوع را با رئیس فدراسیون مطرح کردم. اما انوشیروانی به من احترام گذاشت و تا به امروز صبر کرد. اما من بارها گفتم حضورم در پست نایب رئیسی فدراسیون وزنه‌برداری اجحاف در حق این رشته است، زمانی که فرصت کافی برای آن نداشته باشم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری تأکید کرد: زمانی که فردی مسئولیت قبول می‌کند باید بتواند برای آن هم کاری انجام بدهد. پست سرمربیگری تیم ملی باعث شده بود من نتوانم امور مربوط به نایب رئیسی را انجام بدهم و این موضوع از همان روز اول بین ما بود و در موردش صحبت می‌کردیم. اما انوشیروانی احترام به من گذاشت و امروز هم با اصرار خودم از این پست کناره‌گیری کردم. امیدوارم هر کسی که بعد از من در این جایگاه قرار می‌گیرد بتواند بهترین عملکرد را برای وزنه‌برداری ایران داشته باشد.

سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا رضازاده به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شده است، گفت: من هم این موضوع را از رسانه‌ها شنیدم. رضازاده از مفاخر ورزش ایران است و قطعاً حضورش در این جایگاه به وزنه‌برداری ایران کمک زیادی خواهد کرد. اما آن چیزی که مشخص است اینکه ما هیچ اختلافی با هم نداریم و در خانواده وزنه‌برداری همه در کنار هم برای ارتقای این رشته تلاش خواهند کرد اما متأسفانه برخی افراد به دنبال حاشیه سازی هستند و تکلیفشان مشخص است.