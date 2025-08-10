بهادر مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان خدا را شکر خوب برگزار شد و ما توانستیم گلچینی از بهترینها را انتخاب کنیم. برخلاف تیم جوانان که در اردو حضور دارند، برای تیم نوجوانان حدود ۶ تا ۷ نفر را دعوت کردهایم. البته طبق اعلام فدراسیون، حدود ۲۰ نفر در لیست بلندمدت هستند که برخی فعلاً بیرون از اردو هستند تا در فرصتهای بعدی دوباره دعوت شوند و بتوانیم استعدادهای بهتری را شناسایی کنیم.
وی افزود: سطح رقابتها نسبت به سالهای قبل بسیار بهتر بود. میزبانی مسابقات عالی بود و تعداد شرکتکنندگان افزایش قابل توجهی داشت. سطح مسابقات نیز ارتقا یافته بود. نکته مهم این است که در همه ردههای سنی، رکوردهای بسیار خوبی جابجا شد. مولایی خاطرنشان کرد: ما چون گنجایش این را نداشتیم که اردوی تیم ملی را با ۳۰ تا ۳۵ وزنهبردار شروع کنیم، به همین خاطر فعلاً ۲۰ نفر در لیست ما هستند، اگرچه تعدادی از ورزشکاران از اردو کنار گذاشته میشوند، اما این به معنای حذف نیست و پس از بازیهای آسیایی بحرین دوباره دعوت خواهند شد تا از همه ظرفیتها بهره ببریم.
مربی تیم ملی وزنهبرداری در پاسخ به این سوال که وضعیت تیم ملی وزنهبرداری با توجه به تغییر و تحولاتی که در بازیهای آسیایی رخ داده به چه صورت است، گفت: در بازیهای آسیایی جوانان در رشته وزنهبرداری در هر وزن یک وزنهبردار اعزام میشود. از آن جایی که ما وزنهبردار سبک وزن نداریم برای بازیهای آسیایی بحرین ۴ الی ۵ وزنهبردار به این مسابقات اعزام میکنیم. با توجه به اینکه در اوزان بالا نفرات را اعزام میکنیم شانس مدال آوری بالایی هم داریم.
وی درباره حضور خود در کادر فنی نوجوانان گفت: یک سری صحبتها از قبل شده بود اما کمیته فنی من را برای سرپرستی بزرگسالان نگه داشته بود، ولی در نهایت با تصمیم رئیس فدراسیون، کمیته فنی و موافقت سهراب مرادی که سرمربی تیم هستند، من به کادر فنی تیم نوجوانان و جوانان اضافه شدم. مولایی درباره شانس کسب مدال در بازیهای آسیایی بحرین اظهار داشت: از حالا نمیتوانیم در مورد شانس مدال آوری صحبت کنیم چون رشته وزنهبرداری رکوردی است و همه چیز بستگی به عملکرد وزنهبردار در روز مسابقه دارد و هر کسی که بهتر ظاهر شود شانس بیشتری خواهد داشت. ما سعی میکنیم بهترین عملکرد را ارائه کنیم. گاهی وقتها یک وزنهبردار اصلاً شانس مدال ندارد اما شرایط در روز مسابقه طور دیگری رقم میخورد یا برعکس یک وزنهبردار که کاملاً شانس مدال دارد در روز مسابقه شرایط طور دیگری برایش رقم میخورد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آنالیز حریفان افزود: در این رده سنی، تحلیل دقیق حریفان دشوار است زیرا تفاوت زیادی با بزرگسالان دارد، اما ما چند نفر را آنالیز میکنیم. مثلاً کشوری مثل ازبکستان ممکن است برخی وزنهبرداران خود را در یک مسابقه اعزام کند اما سال آینده اصلاً اعزام نکند. بنابراین ما روی ورزشکاران خودمان تمرکز کردهایم تا بهترین نتیجه را بگیریم. باید استرس وزنهبرداران رده نوجوانان را کنترل کنیم چون تجربه کمتری دارند.
مولایی گفت: بازیهای آسیایی علاوه بر ارزش مدالی، اهمیت زیادی برای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دارد و این موضوع باعث میشود استرس ورزشکاران بیشتر شود. آخرین مسابقهای که نوجوانان وزنهبردار شرکت کرده بودند، مسابقات جهانی پرو بود که سال گذشته برگزار شد ما خیلی تمایل داشتیم تا قبل از بازیهای آسیایی جوانان، وزنهبرداران یک میدان دیگر ببینند، خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و مسابقات قهرمانی کشور تجربه خوبی برای وزنهبرداران شد.
مربی تیم وزنهبرداری نوجوانان در پاسخ به برخی شایعات مربوط به پارتیبازی در اردو تیم ملی در لیست نفرات دعوت شده گفت: ما برای بازیهای آسیایی بحرین شش نفر را معرفی کردهایم و هیچ ورزشکاری بدون داشتن شرایط لازم دعوت نشده است. برخی ورزشکاران به دلیل مشکلات آزمایش دوپینگ وارد اردو نشدند. کل دارایی ما برای نوجوانان ۱۰ وزنهبردار بود که اسامی ۶ نفر از آنها را برای بازیهای آسیایی اعلام کردیم که نهایتاً ۴ یا ۵ نفر اعزام میشوند.
وی گفت: در همین مسابقات قهرمانی کشوری مهدی اسدی وزنهبرداری که نامش برای بازیهای آسیایی بحرین رد شده در مسابقات اوت کردند ولی برای اردوی تیم ملی دعوت شدند، چون اسمشان برای بازیهای آسیایی بحرین رد شده است. بنابراین بحث پارتیبازی مطرح نیست و این شائبهها صحیح نیست. هیچ حق خوری هم اتفاق نیفتاده و خیلی از انتخابها بر اساس عملکرد وزنهبرداران بوده است. ما اسم ۶ نفر را برای بازیهای آسیایی بحرین رد کردیم که متأسفانه یک نفر از آنها خوب ظاهر نشد ولی اسمشان از ابتدا بوده است.
