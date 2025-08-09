به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیویورک‌تایمز نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی اجرایی و سری، به پنتاگون دستور داده است تا عملیات‌های نظامی علیه برخی کارتل‌های خاص مواد مخدر آمریکای جنوبی را آغاز کند.

به گفته منبعی آگاه، این فرمان سری، انجام عملیات‌های احتمالی دریایی و فرامرزی علیه کارتل‌های آمریکای لاتین را که دولت ترامپ آنها را سازمان تروریستی اعلام کرده است، میسر می‌سازد.

مقامات نظامی آمریکایی شروع به آماده‌سازی پیش‌نویس طرح‌هایی کرده‌اند. با این حال، این اقدام نگرانی‌های حقوقی را مطرح کرده است که از جمله آنها می‌توان به این اشاره کرد که آیا توسل به زور خارج از یک نبرد قانونی را می‌توان مصداق اقدام غیرقانونی در نظر گرفت یا خیر!

ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در ژانویه امسال، در فرمانی به وزارت خارجه دستور داد تا کارتل‌های مواد مخدر را سازمان‌های تروریستی خارجی اعلام کند که در نتیجه به اعلام گروه‌هایی همچون «ترن دی آراگوآ» و «ام‌اس-۱۳» به عنوان سازمان تروریستی منجر شد.

این تصمیم، بر راهبرد ترامپ برای استفاده از قوای نظامی در موقعیت‌هایی که به طور معمول از طریق ضابطین قضایی به آنها رسیدگی می‌شود، صحه می‌گذارد که خود بخشی از تلاش گسترده‌تر وی برای مبارزه با قاچاق فنتانیل و سایر مواد مخدر است.

ترامپ اوایل امسال نیز با اشاره به آنچه ناآرامی مدنی و شورش خوانده بود، دستور اعزام نیروهای گارد ملی و تفنگداران دریایی را به لس‌آنجلس صادر کرد. فرماندار کالیفرنیا و مقامات شهری با انتقاد از این اقدام، آن را غیرضروری و خطرناک توصیف کردند.

منتقدان می‌گویند که ترامپ می‌خواهد از ارتش که مستقیما تحت فرمان وی عمل می‌کند، به عنوان پلیس اختصاصی خود استفاده و بدون توجه به مقررات و قانون اساسی، فرامین وی را اجرا کند.