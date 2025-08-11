اعزام گارد ملی آمریکا به پایتخت در سکوت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته دو منبع آگاه، ارتش آمریکا قصد دارد تا صدها تن از نیروهای گارد ملی این کشور را در واشنگتن، پایتخت آمریکا در حالت آمادهباش قرار دهد.
به گفته این منابع، تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و برعهده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست اما نیروها آماده اعزام هستند.
یکی از این منابع که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست که این نیروها به چه منظور به واشنگتن اعزام میشوند اما ممکن است در اقدامات برای حفاظت از عوامل فدرال یا حتی انجام وظایف اجرایی به منظور کاهش مسئولیت آنهاست.
ترامپ دیروز با تشدید لحن و موضع خود درباره بیخانمانها در واشنگتن، وعده داد تا این افراد را از پایتخت آمریکا خارج و مجرمان را زندانی کند.
وی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: بیخانمانها فورا باید جابهجا شوند. ما به شما مکانی برای اقامت میدهیم اما در نقطهای دور از پایتخت. و اما روی سخنم با مجرمان است؛ شما نیازی به کوچ ندارید. ما شما را به زندان میاندازیم؛ جایی که به آن تعلق دارید.
