به گزارش خبرگزاری مهر، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان بی سی در سخنانی ادعا کرد: اسیران اسرائیلی هر لحظه از غزه آزاد خواهند شد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه اضافه کرد: هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروی زمینی به غزه یا اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سفر خود به خاورمیانه از اسیران استقبال کند. نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه بر آتش بس در غزه نظارت و تحویل کمک‌های بشردوستانه را تضمین خواهند کرد. … من معتقدم که بیشتر اسیران کشته شده در غزه پیدا خواهند شد، اما نه همه آنها.

این مقام آمریکایی در ارتباط با ناامنی‌های گسترده در کشور نیز گفت: ترامپ احتمال استناد به قانون شورش در خصوص اجازه به ارتش برای اجرای نظم در ایالات متحده بدون تأیید کنگره آمریکا را رد نمی‌کند.

ادعای «جی دی ونس» در خصوص عدم اعزام نظامیان آمریکایی به غزه یا اراضی اشغالی فلسطین در حالی مطرح شده است که رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود که آمریکا ۲۰۰ سرباز را به عنوان بخشی از یک نیروی ویژه مشترک برای تضمین ثبات در غزه مستقر خواهد کرد.