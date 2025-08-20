رویترز: ناوگان شهپادی آمریکا برای مقابله با چین، معیوب از کار درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: ماه گذشته در جریان انجام یک آزمایش از سوی نیروی دریایی آمریکا در سواحل کالیفرنیا که برای نمایش برترین قایق‌های بدون سرنشین خودکار (شهپاد) پنتاگون برگزار شده بود، یکی از آنها به طور غیرمنتظره‌ای از کار افتاد.

رویترز در این در گزارشی اختصاصی ادامه داد: در حالی که مقامات مسئول در تلاش برای رفع یک نقص نرم‌افزاری بودند، یک کشتی بدون سرنشین (شهپاد) دیگر به قایقی که در حال حرکت بود برخورد کرد.

رویترز اضافه کرد که گزارش مذکور مطابق با تصاویر به دست آمده و ثبت شده از سوی این خبرگزاری است.

خبرگزاری رویترز افزود: به گفته ۱۲ فرد مطلع از این موضوع، حادثه‌ای که قبلاً گزارش نشده بود و شامل ۲ کشتی ساخته شده توسط رقبای فناوری دفاعی آمریکا یعنی سارونیک و بلک‌سی تکنولوژیز بود، یک مجموعه از شکست‌های اخیر در تلاش پنتاگون برای ساخت ناوگانی از شهپادها به شمار می‌آید. چند هفته قبل نیز، طی یک آزمایش جداگانه نیروی دریایی آمریکا، کاپیتان یک قایق پشتیبانی پس از آنکه یک کشتی خودران دیگر ناگهان شتاب گرفت و قایق پشتیبانی را واژگون کرد، به آب پرتاب شد.

رویترز افزود: به گفته فردی که مستقیماً از موضوع مطلع بود و نخواست نامش فاش شود، هر ۲ حادثه ناشی از ترکیبی از نقص نرم‌افزاری و خطای انسانی از جمله اختلال در ارتباط بین سیستم‌های داخلی و نرم‌افزار خودران ها بود. نیروی دریایی آمریکا، شرکت‌های سارونیک و بلک‌سیای از اظهار نظر در مورد این حوادث خودداری کردند.

رویترز خاطر نشان کرد: مقامات نظامی آمریکا پیشتر با مشاهده تأثیر زیاد شهپادها در جنگ اوکراین، گفته بودند که برای جلوگیری از پیشروی احتمالی چین در تنگه (جزیره) تایوان، به مجموعه‌ای از پهپادها و شهپادها نیاز دارند.