فصل صید میگوی ببری در بحرکان خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سوری پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: اساس مصوبه کمیته مدیریت صید خوزستان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان از روز شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، برای شناورهای استان تا اطلاع ثانوی آزاد شده است.

وی افزود: مجوز صید برای لنج‌های شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان به مدت ۱۰ یا ۱۱ روز و برای قایق‌های صیادی هندیجان به مدت هفت روز صادر می‌شود.

سوری تأکید کرد که صید ماهی در این صیدگاه ممنوع بوده و تنها صید میگو مجاز است.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به الزامات فنی، اظهار داشت: صیادان موظف به استفاده از پانل چشمه مربعی، رعایت ابعاد چشمه تور، تجهیز شناورها به برین‌تانک، سایبان و ارائه گواهینامه معتبر سمپاشی هستند. همچنین، ارائه آمار دقیق صید هر سه روز یک‌بار به معاونت صید استان الزامی است.

سوری بیان کرد: تعرفه صید پیش از اعزام شناورها دریافت شده و حمل‌ونقل میگو توسط شناورهای بدون مجوز ممنوع است. همچنین، حمل آبزیان تنها با خودروهای دارای اطاقک عایق استاندارد مجاز بوده و این موضوع به‌دقت نظارت خواهد شد.