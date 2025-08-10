تزریق ۲۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های آبرسانی نوشهر و چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید وزیر نیرو از طرح‌های آبرسانی نوشهر و چالوس افزود: اجرای طرح مهم آبرسانی به مرزن‌آباد، نوشهر و چالوس که یکی از مهم‌ترین طرح‌های آبرسانی استان به شمار می‌آید در یک سال اخیر با افزایش اعتبارات به واسطه نگاه ویژه وزارت نیرو در دولت چهاردهم و پیگیری‌های استاندار مازندران سرعت بیشتری گرفته است.

وی ادامه داد: از زمان آغاز عملیات اجرایی طرح در سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ میزان اعتباری که برای این طرح تخصیص یافت ۲۳۳ میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۳ به همت استاندار و با نگاه ویژه وزارت نیرو ۲۱۱ میلیارد تومان به طرح تزریق شد.

وی گفت: طرح آبرسانی به مرزن‌آباد، نوشهر و چالوس از سد انحرافی مرزن‌آباد تأمین می‌شود و پس از رسیدن آب رودخانه به تصفیه‌خانه، با یک خط انتقال فلزی ۲۸ کیلومتری به قطر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیمتر تا چالوس انتقال می‌یابد.

داودیان یادآور شد: نگاه ویژه وزارت نیرو در دولت چهاردهم به این طرح سبب شد که پیمانکاران طرح نیز با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را ادامه دهند. به همین دلیل شاهد رشد پیشرفت فیزیکی این طرح در یک سال گذشته هستیم.