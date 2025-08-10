آبرسانی به ۱۲۹ روستای شهرستان های نوشهر و چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی صبح یکشنبه از طرح بزرگ آبرسانی به مرزنآباد، نوشهر و چالوس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت روند اجرای این طرح مهم آبرسانی غرب استان قرار گرفت.
ویگفت: کلنگ آغاز عملیات اجرایی این طرح که فاز نخست مجتمع شماره ۲ طرح تأمین آب آشامیدنی پایدار مازندران از منابع سطحی محسوب میشود آبان ۱۳۹۶ با پیشبینی اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به زمین زده شد و قرار بود طی برنامه زمانبندی چهار ساله به بهرهبرداری برسد.
وزیر نیرو تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح ملی آبرسانی به شهرهای نوشهر، چالوس، هچیرود و مرزنآباد و ۱۲۹ روستای این منطقه از منابع سطحی انجام میشود و آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان استان از منابع سطحی تأمین خواهد شد.
