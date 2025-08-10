  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

آبرسانی به ۱۲۹ روستای شهرستان های نوشهر و چالوس

آبرسانی به ۱۲۹ روستای شهرستان های نوشهر و چالوس

چالوس- وزیر نیرو گفت: با تکمیل عملیات اجرایی طرح بزرگ آبرسانی به شهرهای مرزن آباد، نوشهر و چالوس ۱۲۹ روستا آبرسانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی صبح یکشنبه از طرح بزرگ آبرسانی به مرزن‌آباد، نوشهر و چالوس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت روند اجرای این طرح مهم آبرسانی غرب استان قرار گرفت.

وی‌گفت: کلنگ آغاز عملیات اجرایی این طرح که فاز نخست مجتمع شماره ۲ طرح تأمین آب آشامیدنی پایدار مازندران از منابع سطحی محسوب می‌شود آبان ۱۳۹۶ با پیش‌بینی اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به زمین زده شد و قرار بود طی برنامه زمان‌بندی چهار ساله به بهره‌برداری برسد.

وزیر نیرو تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح ملی آبرسانی به شهرهای نوشهر، چالوس، هچیرود و مرزن‌آباد و ۱۲۹ روستای این منطقه از منابع سطحی انجام می‌شود و آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان استان از منابع سطحی تأمین خواهد شد.

کد خبر 6556122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها