۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

اجرای های طرح‌هایی برای رفع تنش آبی در نوشهر وچالوس

چالوس- نماینده مردم نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس با اشاره به اجرای طرح های تنش آبی گفت: با انجام این طرح ها مشکل کم آبی حوزه های انتخابیه رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی پیش از ظهر یکشنبه‌در حاشیه بازدید وزیر نیرو از طرح آبرسانی جامع نوشهر و چالوس، گفت: پیگیری طرح‌های در راستای کاهش تنش آبی در اولویت کاری است.

وی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، مشکل کم‌آبی شهرهای نوشهر و چالوس به طور اساسی برطرف و زمینه توسعه پایدار منطقه فراهم می‌شود.

به گزارش مهر، با اجرای کامل این طرح ملی آبرسانی به شهرهای نوشهر، چالوس، هچیرود و مرزن‌آباد و ۱۲۹ روستای این منطقه از منابع سطحی انجام می‌شود و آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان استان از منابع سطحی تأمین خواهد شد.

