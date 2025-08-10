به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی پیش از ظهر یکشنبه‌در حاشیه بازدید وزیر نیرو از طرح آبرسانی جامع نوشهر و چالوس، گفت: پیگیری طرح‌های در راستای کاهش تنش آبی در اولویت کاری است.

وی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، مشکل کم‌آبی شهرهای نوشهر و چالوس به طور اساسی برطرف و زمینه توسعه پایدار منطقه فراهم می‌شود.