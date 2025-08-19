رضازاده: امیدوارم عنوان قویترین مرد جهان دوباره به ایران بازگردد

حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابش به عنوان نایب رئیس فدراسیون وزنهبرداری گفت: بهداد سلیمی که در جایگاه نایبرئیسی فدراسیون وزنهبرداری حضور داشت، در حال حاضر مسئولیت تیم ملی را برعهده دارد و طبیعتاً کار بسیار سختی پیشرو دارد. او باید همه تمرکز خود را روی تیم ملی بزرگسالان که اصلیترین تیم ماست، بگذارد بهویژه با توجه به رقابتهای جهانی، بازیهای آسیایی و المپیک که پیش رو داریم. صحبتهایی در این زمینه انجام شد و ما هم تصمیم گرفتیم در کنار بزرگان وزنهبرداری کشور کمک کنیم تا این رشته دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردد. امیدوارم با حضور انوشیروانی و دیگر بزرگان وزنهبرداری این اتفاق بیفتد.
رضازاده در مورد شرایط تیم ملی و اردوهای آمادهسازی عنوان کرد: مسابقات جهانی نروژ پیش رو است و در حال حاضر اردوهای تیم ملی در حال برگزاری است. یک هفته پیش هم در اردو حاضر شدم و دیدم که بچهها با نظم و حمایتهای فدراسیون بهخوبی تمرین میکنند. سلیمی از قهرمانان و خاکخوردههای این رشته در کنار ملیپوشان حضور دارد. امیدوارم در دو سه وزن مدال کسب کنیم، هرچند مسابقات جهانی با همه رقابتها متفاوت است و نمیتوان از پیش گفت چه رنگ مدالی خواهیم گرفت. گاهی با یک حرکت وزنه، مدال طلا با برنز یا نقره عوض میشود و همه چیز به آمادگی روز مسابقه بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ملیپوشان ما شبانهروزی در شرایط سخت، حتی در هوای گرم و شرجی چالوس تمرین میکنند و امیدوارم نتیجه زحمات خود را در مسابقات جهانی ببینند. در هشت وزن رقابت سنگینی وجود دارد و همه تیمها برای کسب مدال به میدان میآیند. امیدوارم بچههای ما هم خوشرنگترین مدالها را برای ایران به دست آورند و دل مردم را شاد کنند.
قهرمان پیشین وزنهبرداری جهان درباره دسته فوقسنگین تصریح کرد: در گذشته عنوان قویترین مرد جهان به ایران تعلق داشت و مطمئن باشید این عنوان دوباره به ایران بازخواهد گشت. در تیم بزرگسالان و حتی در ردههای پایه، وزنهبرداران مستعد زیادی داریم. در حال حاضر تیمهای نوجوانان و جوانان در اردوی سرعین تمرین میکنند و چند نفر از جوانان هم به اردوی بزرگسالان اضافه شدهاند. فدراسیون سرمایهگذاری خوبی در استعدادیابی انجام داده و امیدوارم دوباره شاهد بازگشت عنوان قویترین مرد جهان به ایران باشیم.
رضازاده درباره تغییر اوزان از سوی فدراسیون جهانی وزنهبرداری اظهار داشت: این تغییرات هر چند سال یکبار اتفاق میافتد و موضوع تازهای نیست. در زمان ما هم وزنها عوض شد و ورزشکاران باید با شرایط جدید سازگار شوند. مسابقات جهانی نروژ اولین میدان با اوزان جدید است و طبیعتاً برای همه کشورها سختیهایی دارد، اما ملیپوشان ما توانایی تطبیق با شرایط جدید را دارند. در دستههای سنگین، تغییر پنج یا شش کیلوگرم وزن چندان مشکلساز نیست و وزنهبرداران میتوانند بدن خود را آماده نگه دارد.
وی افزود: برخی میگفتند حذف وزن ۱۰۲ کیلوگرم به ضرر ایران است، اما این تغییرات برای همه کشورها یکسان است. مسابقات جهانی از نظر ارزش مدال بسیار مهم است و فدراسیون باید مدیریت و سرمایهگذاری بیشتری روی جوانان انجام دهد تا در اوزان جدید هم مدالآور باشیم.
حسین رضازاده همچنین درباره خبر وزنهزدن کیانوش رستمی برای کشور کوزوو عنوان کرد: تلاش زیادی شد تا این اتفاق نیفتد اما در نهایت خودش این تصمیم را گرفت. کیانوش در اردوهای تیم ملی حضور پیدا نکرد در حالی که الان ملیپوشان ما در اردوها حضور دارند و با شرایط سخت کنار میآیند. حضور در تیم ملی یعنی همه باید در کنار هم باشند. به هر حال برای کیانوش رستمی آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم وزنهبرداری ایران همچنان خبرهای خوب داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: مسابقات جهانی آخرین رقابت مهم بعد از المپیک است و ارزش مدالهای آن بسیار بالاست. مدال جهانی سخت به دست میآید و باید برای رسیدن به آن سرمایهگذاری کرد. مطمئنم بچههای ما با تلاش فراوان رقابت خواهند کرد و نتایج قابل قبولی میگیرند. امیدوارم دوباره عنوان قویترین مرد جهان در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
