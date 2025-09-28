به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی با اشاره به آخرین وضعیت این رشته و توجه به تیم های ملی گفت: استعدادها و نخبگان وزنه‌برداری ایران در حال حاضر جمع هستند و تیم‌های نوجوانان و جوانان زیر نظر سهراب مرادی و تیم ملی بزرگسالان با سرمربیگری بهداد سلیمی به بازی های آسیایی و جهانی و کشورهای اسلامی می‌روند و امیدوارم نتیجه اردوهای متوالی که از بهمن سال گذشته آغاز و تا به امروز ادامه داشته به بهترین نتیجه ختم شود.

انوشیروانی ادامه داد: تیم بانوان هم تمرینات مستمری دارد و به دنبال رساندن آنان به بهترین سطح هستیم. آن ها هم شرایط خوبی دارند. وزنه برداری رشته ای است که نیاز است نفرات دائم در اردو باشند. امیدوارم تیم جوان شده مردان در نروژ دست به کار بزرگی بزند. ما ریسک تغییر نسل را پذیرفتیم و پولادمردان در حال نتیجه‌گیری هستند. امیدواریم در هر سه رویداد تیم های ملی مردان و بانوان افتخارآفرین باشند. ما به این تیم جوان امیدوار هستیم و به امید خدا این بچه ها در بازی های آسیایی و المپیک آتی شگفتی ساز خواهند بود.

انوشیروانی گفت: کمیته ملی المپیک کمک هزینه ای را برای ملی پوشان به حساب‌شان واریز کرد و این نشانه حمایت این کمیته و شخص محمود خسروی وفا و مهدی علی‌نژاد است. حضور دبیر کمیته ملی المپیک در اردو تیم قوت قلب بچه است.

او در پایان ضمن تشکر از کادرفنی و پزشکی و تمام زحمت کشان تیم های ملی گفت: امیدواریم روزهای درخشان وزنه برداری از همین رویدادهای پیش رو شروع شود و در بازی های آسیایی و المپیک به اوج برسد.