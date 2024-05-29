جنگنده اف-۳۵ آمریکا در نیومکزیکو سقوط کرد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبیاس، مقامات آمریکا اعلام کردند که یک جنگنده پیشرفته اف -۳۵ این کشور به دلایل نامعلوم در نزدیکی فرودگاه بینالمللی «سانپورت آلبوکرک» در ایالت نیومکزیکو سقوط کرده، اما این حادثه تلفات جانی نداشته است.
مقامات آمریکایی اعلام کردند که تنها سرنشین این جنگنده، خلبان بوده که پیش از سقوط خارج شده، اما بهشدت دچار آسیب شده و به بیمارستان منتقل شده است.
اواخر شهریور پارسال نیز وبسایت شبکه «انبیسینیوز» به نقل از مقامات نظامی ارتش آمریکا اعلام کرد که پس از ساعتها جستوجو سرانجام لاشه جنگنده اف۳۵ در نزدیکی پایگاه هوایی شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی پیدا شد.
پایگاه هوایی چارلستون با انتشار بیانیهای بدون ارائه جزئیات اعلام کرد: کارکنان پایگاه مشترک چارلستون و ایستگاه هوایی تفنگداران دریایی بوفورت، با هماهنگی نزدیک با مقامات محلی، تودهای از بقایای جنگنده (اف-۳۵) را در منطقه ویلیامزبورگ شناسایی کردند. این لاشه در شمالشرقی و دو ساعت دورتر از پایگاه هوایی چارلستون کشف شدند.
افزون بر این اعلام شد که «اریک اسمیث»، فرمانده تفنگداران دریایی دستور توقف دو روزه برای تمام واحدهای هواپیمایی در داخل و خارج آمریکا را صادر کرده است. به گفته مقامات نظامی این جنگنده رادارگریز هنگام خروج اضطراری خلبان بر روی حالت خودکار قرار داشته و پیش از سقوط مدتی در آسمان معلق بوده است.
پیش از آن رسانههای آمریکایی اعلام کرده بودند که ارتش این کشور از مردم خواسته برای پیداکردن جنگنده اف ۳۵ به نیروهای ارتش کمک کنند. آنگونه که واشنگتنپست گزارش داده این جنگنده دیروز یکشنبه پس از آن گم شد که در جنوب ایالت کارولینای جنوبی دچار حادثه شده و خلبان مجبور به خروج اضطراری از آن شد.
مقامات ارتش به دلیل اصلی این حادثه اشاره نکردهاند، تنها اعلام کردند که این جنگنده «گم شده» و تیمهای جستجو هماکنون عملیات جستجوی خود را بر دو دریاچه در شمال شهر «چارلستون» متمرکز کردهاند.
پایگاه مشترک چارلستون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) ضمن درخواست کمک از مردم برای پیداکردن این جنگنده اعلام کرد که «تیمهای واکنش اضطراری همچنان در تلاش برای یافتن جنگنده اف -۳۵ هستند.»
به نوشته نشریه تایم، این اولین بار نیست که این جنگنده رادارگریز و گرانقیمت دچار حادثه میشود. براساس گزارش اداره حسابداری دولتی در سال ۲۰۱۸ یک جنگنده اف-۳۵ در شهرستان بوفورت در کارولینای جنوبی به علت نقصد در لولههای سوخت سقوط کرد. یک سال بعد نیز یک جنگنده رادارگریز اف-۳۵ در جریان رزمایشی در آسمان اقیانوس آرام سقوط کرد و به قعر دریا رفت؛ دولت ژاپن به جای اعلام مسائل فنی، علت حادثه را سرگردانی خلبان را اعلام کرد.
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