به گزارش خبرگزای مهر به نقل از تایمزِ اسرائیل، پس از اینکه دادگاه هلند روز دوشنبه درخواست سازمان‌های حقوق بشری را تأیید کرد، دولت هلند باید تحویل قطعات جنگنده‌های اف -۳۵ مورد استفاده رژیم صهیونیستی در نوار غزه را متوقف کند.

سازمان‌های حقوق‌بشری در شکایت خود به دادگاه استدلال کرده بودند که تأمین قطعات این جنگنده‌ها به نقض حقوق بین الملل توسط اسرائیل در نوار غزه کمک کرده است.

در حکم دادگاه آمده است که «دادگاه به دولت دستور می‌دهد که صادرات و انتقال عملی قطعات F-۳۵ به مقصد نهایی اسرائیل را ظرف هفت روز پس از ابلاغ این حکم متوقف کند.»

«باس بوئل» قاضی دادگاه هم دراین‌باره گفت: «غیرقابل‌انکار است که این خطر آشکار وجود دارد که قطعات اف ۳۵ صادر شده در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

رأی این دادگاه قابل‌اعتراض است و هنوز رأی نهایی نیست.

ساعاتی پیش «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس هم مدعی شد که لندن نسبت به وضعیت جاری در رفح بسیار نگران است. وزیر خارجه انگلیس، بدون اشاره به حمایت‌های این کشور و متحدان غربی آن از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت که لندن از تل آویو می‌خواهد قبل از هر اقدامی به طور جدی درباره آن فکر کند.

رفح، مرز جنوبی غزه با مصر تنها منطقه‌ای است که هنوز هدف حملات زمینی رژیم صهیونیستی قرار نگرفته است و برای بیش از نیمی از ۲.۳ میلیون جمعیت غزه پناهگاه محسوب می‌شود.

ادعای کامرون پس از آن مطرح شده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حمله قریب‌الوقوع به رفح خبر داده و گفته که از ارتش این رژیم خواسته است تا برای تخلیه صدها هزار نفر از این منطقه خود را آماده کنند. در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح، دیروز دست کم ۴۴ فلسطینی که بیش از ۲۰ تن آنها کودکان بودند، به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی از بامداد امروز هم رفح را هدف حملات گسترده قرار داده است.