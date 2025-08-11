اعضای باند سرقت کاتالیزور خودروهای لوکس در شیروان بازداشت شدند

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت کاتالیزور و محتویات خودرو، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ شیروان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته، سه سارق حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شیروان ضمن اشاره به کشف مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از متهمان، از شهروندان خواست خودروهای خود را در مکان‌های امن و مجهز به دوربین مداربسته پارک کنند و برای افزایش امنیت از تجهیزات ایمنی و دزدگیرهای هوشمند استفاده کنند.