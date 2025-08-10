کاهش ۱۰ درصدی سرقت وقوع ۶ فقره قتل در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن شجاعینسب، در نشست خبری با اشاره به اهم اقدامات پلیس استان از ابتدای سال تاکنون، گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان جنوبی، با رویکرد خدمترسانی همهجانبه، طیف گستردهای از مأموریتها را در حوزههای انتظامی، ترافیکی، اجتماعی و امنیتی اجرا کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، با بیان اینکه سامانه ۱۱۰ همچنان بهعنوان آسانترین مسیر ارتباط مردم با پلیس بهصورت شبانهروزی فعال است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۹ هزار و ۵۱۸ تماس از سوی شهروندان دریافت شده که میانگین روزانه آن حدود هزار تماس است.
سردار شجاعی نسب گفت: از ۱۷۵۹ مورد بازدید از صنوف و اماکن عمومی و پلمب ۱۰۳ واحد متخلف از ابتدای سال خبر داد و افزود: در حوزه گذرنامه، تاکنون ۱۴ هزار و ۳۷۸ جلد گذرنامه صادر شده که ۱۰ هزار و ۴۶۸ جلد آن گذرنامه زیارتی بوده است.
سردار شجاعینسب ادامه داد: در حوزه از ابتدای سال دو هزار و ۲۵ دستگاه خودرو و دو هزار و ۵۸۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شده است. همچنین صدور ۶ هزار و ۴۲۳ فقره گواهینامه و بیش از ۱۷ هزار مورد شمارهگذاری و نقلوانتقال خودرو انجام شده است.
وی افزود: با وجود افزایش ۸ درصدی تردد در جادههای استان، شاهد کاهش ۵ درصدی تلفات جادهای در ۱۱ ماه گذشته بودهایم.
اجرای ۳۴ طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از اجرای ۳۴ طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: کشفیات نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به ۳۳۴ میلیارد تومان رسیده است در این رابطه ۸۲۲ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق توقیف و هزار و ۱۱۳ متهم دستگیر شدند.
شجاعی نسب افزود: در حوزه جرایم اقتصادی نیز ۲۷ پرونده به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان تشکیل و ۵۰ متهم دستگیر شدهاند و همچنین با بهرهگیری از ارتباط الکترونیکی ۹۵ درصد کلانتریها با مراجع قضائی، سرعت رسیدگی به پروندهها افزایش یافته و مراجعات حضوری مردم کاهش پیدا کرده است.
سردار شجاعینسب با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی سرقتها نسبت به سال گذشته گفت: از ابتدای سال دو هزار و ۹۹۳ فقره سرقت رخ داده که ۶۳ درصد آن کشف و ۹۷۴ سارق و ۸۹ مالخر دستگیر شدهاند.
وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در ارتقای امنیت و نظم عمومی استان، از شهروندان و مسافران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، و توجه به هشدارهای پلیس، در کاهش حوادث و جرایم سهیم باشند.
کشف ۱۷۵ دستگاه ماینر غیر مجاز
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۷۵ دستگاه ماینر غیر مجاز در خراسان جنوبی کشف شده است و از ابتدای طرح که از سال ۹۸ اغاز شده است هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در استان کشف کردیم.
سردار شجاعی نسب از کاهش جرایم برداشت اینترنتی غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۵۹ پرونده در حوزه جرایم سایبری تشکیل شده است.
وی بیان کرد: حجم کلاهبرداریهای رایانهای در سال گذشته ۴۷ درصد بوده که امسال به ۵۰ درصد رسیده است که این موضوع ضرورت هوشیاری و مراقبت بیشتر شهروندان و تلاش برای کاهش این رقم را نشان میدهد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ا اشاره به توزیع جرایم سایبری افزود: برداشت اینترنتی غیرمجاز با ۲۷ درصد از کل جرایم در رتبه دوم قرار دارد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳۲ درصد) کاهش یافته است.
جرایم مربوط به هتک حیثیت، نشر اکاذیب و سایر موارد مشابه ۱۰ درصد جرایم را شامل میشود که نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است و همچنین جرایم علیه اسناد و تمامیت دادهها ۶ درصد، مزاحمتهای اینترنتی ۲ درصد و سایر جرایم ۳ درصد را تشکیل میدهند.
مسدود شدن هزار و ۷۰۰ حساب بانکی مرتبط با جرایم سایبری
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۷۰۰ حساب بانکی مرتبط با این جرایم مسدود شده است و همچنین قریب به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مالباختگان عودت داده شده است.
سردار شجاعینسب اقدامات آموزشی، اطلاعرسانی و مشاورهای پلیس فتا را از مهمترین برنامههای پیشگیرانه برشمرد و تصریح کرد: شهروندان باید از انجام تراکنشهای اینترنتی از طریق سایتهای نامعتبر خودداری کرده و به هیچ عنوان روی لینکهای ناشناس ارسالی در پیامکها یا فضای مجازی کلیک نکنند.
وی با اشاره به ایام اربعین و ثبتنام زائران از طریق سامانه «سماح» افزود: مردم باید از مراجعه به درگاههای جعلی که با هدف کلاهبرداری ایجاد شدهاند خودداری کنند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین از وقوع ۶ فقره قتل در استان از ابتدای سال خبر داد و گفت: همجنین دو فقره قتل که در سایر استانها رخ داده است در خراسان جنوبی کشف شده است.
