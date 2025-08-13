سرهنگ مهدی خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش و نارضایتی اهالی یکی از محلات شهرستان بام و صفی‌آباد مبنی بر ترددهای مشکوک و شبانه‌روزی معتادان جوان به یک منزل مسکونی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با اعزام اکیپی به فرماندهی جانشین شهرستان این عملیات با موفقیت اجرا و چند نفر از معتادان جوان دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

سرهنگ خانی بیان کرد: در راستای تأمین امنیت عمومی و با هماهنگی مراجع قضائی، محل مذکور پلمب و متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.