۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۷

پلیس بام و صفی‌آباد پاتوق معتادان را تعطیل کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد از شناسایی و پلمب یک منزل شخصی که به محل تجمع و تردد معتادان جوان تبدیل شده بود، خبر داد.

سرهنگ مهدی خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش و نارضایتی اهالی یکی از محلات شهرستان بام و صفی‌آباد مبنی بر ترددهای مشکوک و شبانه‌روزی معتادان جوان به یک منزل مسکونی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با اعزام اکیپی به فرماندهی جانشین شهرستان این عملیات با موفقیت اجرا و چند نفر از معتادان جوان دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

سرهنگ خانی بیان کرد: در راستای تأمین امنیت عمومی و با هماهنگی مراجع قضائی، محل مذکور پلمب و متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

