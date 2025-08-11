سارقان موبایل دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: در پی گزارش چندی از فروشندگان تلفن همراه و لوازم الکترونیکی در یکی از مجتمع‌های تجاری سطح حوزه و اعلام سرقت از واحدهای صنفی آنها پیگیری موضوع در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۴۰ باغ فیض قرار گرفت.

سرهنگ محمد افشار در ادامه افزود: مأموران با انجام تحقیقات ویژه متوجه شدند که سارق دو نفر آقا و خانم می‌باشند و که در پوشش مشتری وارد مغازه‌ها شده و با ایجاد حواس پرتی اقدام به سرقت می‌کردند. مأموران پس از شناسایی هویت این سارقان مشخصات ظاهری آنها را در اختیار واحدهای گشتی قرار دادند و گشت زنی‌های هدفمند در مناطقی که اماکن وقوع سرقت وجود داشت آغاز شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران ساعاتی بعد متهمان را در حال ورود به یکی از مغازه‌های موبایل فروشی مشاهده کردند و سریعاً جهت دستگیری آنها اقدام کردند. متهمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند که با هوشیاری و درایت مأموران از این امر باز ماندند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به سرقت‌های مرتکب شده اعتراف کردند. تا کنون ۶ نفر از شکات این سارقان شناسایی شده اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.