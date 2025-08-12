کشف پرونده بزرگ قاچاق کود شیمیایی با رصد دقیق پلیس خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری‌زاده ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر سامانه‌های کنترل فعالیت‌های صنفی و صنعتی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی، مشخص شد یکی از کارگزاران توزیع کود شیمیایی در شهرستان‌ها اقدام به خارج کردن مقادیر زیادی کود شیمیایی از چرخه رسمی توزیع، کرده است.

وی افزود: با اقدامات فنی و پلیسی و بررسی اسناد و اطلاعات ثبت‌شده، محرز شد این فرد در مجموع ۷۵۰ هزار کیلوگرم کود شیمیایی به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به‌صورت غیرقانونی عرضه کرده است که در نهایت ضمن تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با تأکید بر اینکه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی از اولویت‌های مهم پلیس است، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه قاچاق کالا و ارز، جرایم و مفاسد اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری این پلیس اطلاع دهند.