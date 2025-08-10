۵ مجروح در سانحه رانندگی محور گلستان به چمن بید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمینژاد گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور گلستان به چمن بید، بلافاصله عوامل انتظامی پاسگاه رباط قرهبیل به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه بررسیها نشان داد راننده خودرو به علت بیاحتیاطی ناشی از خستگی و خوابآلودگی، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و خودرو پس از انحراف از مسیر، واژگون شده است، افزود: در این سانحه، هر پنج سرنشین خودرو مجروح شدند که ۲ نفر از آنها به علت شدت جراحات در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرمه ضمن آرزوی سلامتی برای مصدومان، به رانندگان توصیه کرد در صورت خستگی یا خوابآلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
نظر شما