مستند «سرخط خون» رونمایی شد؛ روایتی از اهالی رسانه در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه رادیویی صبا، جلسه هماهنگی برنامهسازان رادیو صبا همراه با رونمایی از مستند «سرخط خون» که به روایت زندگی و شهادت خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه میپردازد با حضور حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا، مدیران گروه و جمعی از برنامهسازان برگزار شد.
افتخاری در این جلسه به اهمیت مستندنگاری از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مستند «سرخط خون» نه تنها به روایت واقعیتهای تلخ و شیرین این ایام میپردازد، بلکه به ما یادآوری میکند که اهالی رسانه چگونه با جانفشانی و فداکاری، در سختترین شرایط به اطلاعرسانی و ثبت وقایع پرداختهاند. این مستند میتواند به عنوان یک منبع الهامبخش برای نسلهای آینده عمل کند و اهمیت کار خبرنگاران را در شرایط بحرانی به تصویر بکشد.
وی همچنین به ظرفیتهای متنوع ساخت مستند و مستندنگاری از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: این نوع مستندها میتوانند ابعاد مختلفی از زندگی و فعالیتهای اهالی رسانه را به نمایش بگذارند. از روایتهای شخصی و تجربیات عاطفی گرفته تا تحلیلهای اجتماعی و فرهنگی، هر کدام میتوانند به درک بهتر جامعه از این دوران کمک کنند. ما باید از این ظرفیتها بهرهبرداری کنیم تا نه تنها تاریخ را ثبت کنیم، بلکه به نسلهای آینده نیز درسهایی از فداکاری و ایثار بیاموزیم.
مدیر شبکه رادیویی صبا در ادامه با اشاره به اهمیت ثبت دقیق رویدادهای جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: این ایام با وجود همه سختیها، سرشار از لحظات انسانی و ارزشمند بود که شایسته ثبت و مستندسازی دقیق است. همت والای خبرنگاران در خط مقدم نبرد، فداکاری خانوادههای شهدا، همبستگی بینظیر مردم و همچنین آن لحظات کوچک امید و مقاومت در میان تاریکیها، همگی بخشی از حقیقتی هستند که باید با دقت و ظرافت تمام به تصویر کشیده شوند. «سرخط خون» گامی در این مسیر است، اما باید توجه داشته باشیم که این فقط آغاز راه است. جنگ ۱۲ روزه صحنه رویدادهای متنوع و درسآموزی بود که هر کدام میتواند دستمایه تولید آثار مستند ارزشمندی شود. از خاطرات روزهای مقاومت در شهرها تا هماهنگیهای پشت جبهه، از اشکها و لبخندهای همزمان تا لحظات تصمیمگیریهای سخت، همه اینها بخشی از گنجینهای است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود.
افتخاری در پایان با بیان اینکه حافظه تاریخی ملتها در گرو ثبت دقیق چنین رویدادهایی است عنوان کرد: ما به عنوان متولیان فرهنگ و رسانه مسئولیت داریم این روایات را نه به صورت سیاه و سفید، بلکه با تمام ابعاد و پیچیدگیهایش به تصویر بکشیم. باید نشان دهیم که در کنار تمام دردها و امیدها، مقاومتهایی وجود داشت که سزاوار بزرگداشت هستند. این دقیقا رسالت مستندسازان و اهالی رسانه است.
