خبرنگاران ابعاد جنگ ۱۲ روزه را تبیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر نعمتی در آئین بهرهبرداری مجدد از بیمارستان ۵۵۱ تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی ارتش در تربتحیدریه اظهار کرد: خبرنگاران با انتشار اخبار درست ضمن بیان واقعیتها، نسبت به تقویت فضای روانی جامعه و تقویت آرامش فکری مردم ایران، به خوبی نقش آفرینی کردند.
جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: البته مسؤولان و بویژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سابقه مفید عملکرد رسانههای ایران را از دوران دفاع مقدس بهخوبی در ذهن دارند.
در ادامه امیر شهباز زارعی، رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار کرد: در راستای ارتقای کرامت کارکنان ارتش و سایر نیروهای مسلح، توسعه و تجهیز بیمارستانهای نیروی زمینی ارتش با سرعت در حال انجام است.
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به طرحهای بازسازی و تجهیز بیمارستانها در مناطق مختلف ایران ادامه داد: در شمال شرق کشور، طرحهای مهمی در حال اجراست و از جمله زایشگاه مشهد که کاملاً بازسازی شده است.
به گفته وی، بخش فیزیوتراپی در مراحل پایانی بوده و مهمانسرای آن نیز آماده شده است و همچنین در تربت جام بازسازی بیمارستان با سرعت پیش میرود.
زارعی بیان کرد: این طرحها بخشی از بزرگترین قرارداد نیروی زمینی ارتش در حوزه تجهیز بیمارستانها بعد از انقلاب است که در چند مرحله اجرایی و بخشی از آن پارسال انجام شد و بخش دیگر هم در سال جاری و سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ساخت ۲۷ مرکز درمانی در سطح کشور در دست اقدام است که برخی از آنها مانند بیمارستانهای زنجان و تبریز قبلاً بازسازی شدهاند.
